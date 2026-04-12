تابع كثير من المشجعين باهتمام كبير انتقال ويلشير من اللعب إلى التدريب بعد أن أنهت الإصابات مسيرة كانت تبشّر بالكثير. وبعد أن ترك انطباعًا قويًا داخل منظومة فرق الشباب في أرسنال، اعتبر البعض أن القفز إلى دور مع الفريق الأول كان مخاطرة محسوبة للطرفين، رغم أن ويلشير اكتسب خبرة مهمة كمدرب مؤقت لنورويتش في نهاية الموسم الماضي. لقد كان الموسم الأول لويلشير مع لوتون اختبارًا صعبًا إجمالًا، لكن تحقيق أول لقب لكأس رابطة الدوري الإنجليزي (EFL) للوتون منذ عام 2009 يُعد إضافة كبيرة إلى سجله قبل دخول المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي.