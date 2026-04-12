ترجمه
جاك ويلشير يقود لوتون تاون إلى مجد كأس فيرتو بعدما ضمن النجم السابق لأرسنال التتويج في موسمه الأول كمدرب رئيسي
نجاح ملموس لويلشير
حصد ويلشير أول ألقابه كمدرب بعدما قاد فريقه إلى فوز نهائي مثير بنتيجة 3-1 على ستوكبورت يوم الأحد. وعلى الرغم من التأخر بهدف مبكر سجله أداما سيديبيه، أظهر لوتون صلابة كبيرة. وسجل إميليانو لورنس هدف التعادل قبل أن يحرز ناهكي ويلز ثنائية حاسمة حسمت الكأس لصالح «الهاترز». هذا الانتصار يجعل ويلشير واحدًا من أصغر المدربين الذين رفعوا لقبًا في هرم كرة القدم الإنجليزية. أما ستوكبورت، فقد بلغوا النهائي ثلاث مرات حتى الآن دون أن يتذوقوا طعم الفوز.
تحية عاطفية وأستاذية تكتيكية
شهدت المباراة لحظة عاطفية عميقة في الدقيقة 13، إذ اتحد الملعب بأكمله لإحياء ذكرى نوح كامبل، المشجع البالغ من العمر 13 عاماً الذي توفي بشكل مأساوي قبل تسعة أيام. ويبدو أن هذا التكريم المؤثر قد أشعل حماس لوتون. ومعروفاً بإتقانه الفني، رسّخ ويلشير لدى لوتون الجرأة في الاستحواذ على الكرة، مقرونةً بشدة الضغط العالي. وعندما خسر الفريق المنافس جوزيف أولوو بسبب الإصابة في وقت مبكر من الشوط الثاني، ما اضطر الهداف الأول كايل ووتون إلى التراجع للعب في الدفاع، سيطر فريق هاترز على إيقاع اللعب وأظهر الحسم السريري اللازم لاجتياز مباريات خروج المغلوب عالية المخاطر تحت ضغط هائل.
الانتقال من منصة الرمي إلى مخبأ الفريق
تابع كثير من المشجعين باهتمام كبير انتقال ويلشير من اللعب إلى التدريب بعد أن أنهت الإصابات مسيرة كانت تبشّر بالكثير. وبعد أن ترك انطباعًا قويًا داخل منظومة فرق الشباب في أرسنال، اعتبر البعض أن القفز إلى دور مع الفريق الأول كان مخاطرة محسوبة للطرفين، رغم أن ويلشير اكتسب خبرة مهمة كمدرب مؤقت لنورويتش في نهاية الموسم الماضي. لقد كان الموسم الأول لويلشير مع لوتون اختبارًا صعبًا إجمالًا، لكن تحقيق أول لقب لكأس رابطة الدوري الإنجليزي (EFL) للوتون منذ عام 2009 يُعد إضافة كبيرة إلى سجله قبل دخول المرحلة الحاسمة من الموسم الحالي.
ما التالي بالنسبة للنادي والمدير؟
بينما توفر الكأس دفعة مرحّبًا بها، تظل الاستمرارية في دوري الدرجة الأولى هي الأولوية بالنسبة للوتون. يحتل النادي حاليًا المركز العاشر في جدول الترتيب، بعدما حصد 61 نقطة من 41 مباراة. ويبتعد فريق الهاترز بفارق ست نقاط عن مراكز الملحق، وسيكون ويلشير متعطشًا لتحقيق فوز آخر عندما يواجهون نورثامبتون تاون في مباراتهم المقبلة يوم الأربعاء.