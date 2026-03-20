جاك غريليش إلى ريكسهام؟! الجناح قال إن الانتقال إلى دوري الدرجة الثانية سيكون «قصة رائعة» بعد رحيله عن مانشستر سيتي، حيث يبدو أن البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز «غير مرجح»

تتقلص فرص جريليش في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويرجع ذلك أساسًا إلى تداخل عاملين هما عمره وتوقعاته المالية. ورغم أن مهاراته الفنية لا تزال في مستوى النخبة، إلا أن قلة من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خارج «الستة الكبار» تستطيع تحمل التكلفة الإجمالية المطلوبة للتعاقد معه، في حين أن الأندية الكبرى تتجه نحو خيارات أخرى.

وفي حديثه عبر BetVictor، قيّم وادل الوضع الحرج الذي يمر به الجناح قائلاً: "لقد بلغ جاك جريليش الثلاثين من عمره الآن، لذا سيبحث عن عقد جديد في مكان آخر، وأنا متأكد من ذلك، لأن مانشستر سيتي يتجه نحو خطوات أخرى. ولنكن صادقين، فقد انتهت أيامه في مانشستر سيتي. إنهم يأملون فقط أن يقبل به أحد. للتخلص منه، سيضطرون على الأرجح إلى السماح له بالرحيل مجانًا، أو سيكون السعر منخفضًا جدًا لإخراجه من قائمة الرواتب.

"إنه يتقاضى راتباً كبيراً. هل هو حقاً لاعب جيد لدرجة يستحق هذا الراتب أو رسوم انتقال إلى نادٍ آخر في الدوري الإنجليزي الممتاز؟ ربما لا. إنها حالة غريبة بالنسبة لجاك غريليش. ربما يفكر الآن: "أعتقد أن لدي عامًا آخر مع مانشستر سيتي. سيحاولون الاستفادة ماليًا هذا الصيف. قد يقبلون بأي صفقة لمجرد الحصول على بعض المال، لكن الهدف هو التخلص من راتبه، الذي سيكون مرتفعًا جدًا إذا كان في مانشستر سيتي".