وأشار اللاعب الدولي الإسباني إلى أن «البلانكوس» لم يلتزموا بالانضباط اللازم، حيث سمحوا للاعبين بالعودة إلى الملعب فور وقوع الحادثة.
جافي: ريال مدريد أخطأ بقراره تجاه تشواميني بعد تعديه على فالفيردي وما فعله برشلونة يدعو للفخر
نجم برشلونة ينتقد معايير الانضباط في ريال مدريد
في مقابلة مع صحيفة «موندو ديبورتيفو»، لم يتردد لاعب خط وسط برشلونة جافي في الإجابة عندما سُئل عن الخلافات الداخلية الأخيرة التي شهدها ملعب «البرنابيو».
فقد انتشرت تقارير عن مواجهة حادة بين تشواميني وفالفيردي، يُزعم أنها تطورت إلى مشاجرة جسدية على مدار يومين، وأسفرت عن إصابة فالفيردي بجروح استلزمت تلقيه العلاج في المستشفى لتخييط الجروح.
وأشار جافي إلى أن مدرب ريال مدريد ألفارو أربيلوا كان يجب أن يتخذ موقفاً أكثر حزماً. يعتقد الشاب الإسباني أن الطبيعة التنافسية لغرفة الملابس في الأندية الكبرى ليست عذراً للعنف الجسدي، وأن قرار النادي بإشراك الأطراف المعنية بعد فترة وجيزة كان خطوة مبالغ فيها، مشيراً إلى مشاركة تشواميني ضد برشلونة في 10 مايو، وهي المباراة التي انتهت بهزيمة ريال مدريد 2-0 وتوجت الفريق الكتالوني رسمياً بطلاً للدوري الإسباني.
جافي يطالب بفرض حظر على المشاركة في المباريات عقب وقوع شجار
وفي معرض حديثه عن تفاصيل الحادثة، أوضح جافي أنه على الرغم من أن حدة التدريبات أمر طبيعي، إلا أن الحدود قد تم تجاوزها في العاصمة الإسبانية، قائلًا: "أنا من الذين يعتقدون أنه ستكون هناك دائمًا مشاحنات مع زملائك في الفريق أثناء التدريبات في هذه المرحلة من الموسم، لأن هذا هو الحال، إنها روح المنافسة، وهذا أمر مقبول دائمًا إلى حد ما، بطبيعة الحال".
ومع ذلك، سارع إلى إدانة عدم وجود عواقب بعد التصعيد الجسدي، مضيفًا: "لكن في النهاية، إذا وصل الأمر إلى تبادل اللكمات، فعندئذٍ لا ينبغي للمدرب أن يشركه. إذا كان صحيحاً أنهما تبادلا اللكمات، فمن وجهة نظري، فقد ارتكب خطأً باستدعائه [تشواميني] وإشراكه في المباراة. لكنني لا أعرف حقيقة ما حدث أيضاً".
ريال مدريد متهم بالتقليل من شأن إنجازات برشلونة
تحولت المحادثة حتماً إلى الحديث عن التنافس بين العملاقين، وما يحيط بانتصارات برشلونة المحلية الأخيرة. وتأتي تصريحات جافي رداً على التعليقات الأخيرة لرئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز بشأن قضية نيجريرا، حيث ادعى أن ناديه «سُلب» سبعة ألقاب في الدوري الإسباني.
واغتنم لاعب الوسط الشاب الفرصة للتعليق على ما يعتبره عدم احترام من العاصمة، ملمحاً إلى وجود جهود متضافرة لتقويض ما حققه البلوجرانا في ظل ظروف مالية صعبة.
كان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا حازمًا في دفاعه عن فلسفة ناديه ومجموعة الألقاب التي حصدها مؤخرًا: "الجميع يعلم أن مدريد ستقوم دائمًا بالتقليل من شأن أو انتزاع الفضل من الأشياء التي نفوز بها أو ألقابنا. لذا لا ينبغي أن يهمنا ذلك. كما أقول لكم، هناك الكثير من الفضل في الفوز بدوريين متتاليين مع العديد من اللاعبين المحليين، والعديد من اللاعبين من لا ماسيا وبدون العديد من التعاقدات الجديدة".
فخر «لا ماسيا» في مواجهة المنافسين الذين ينفقون أموالاً طائلة
واختتم جافي حديثه بالتأكيد على الاختلاف في استراتيجيات الانتقالات بين الفريقين، مشيرًا إلى أن اعتماد برشلونة على خريجي أكاديمية النادي يجب أن يكون مصدر فخر لمشجعيه. ففي حين يواصل ريال مدريد التعاقد مع أسماء لامعة، اضطر الفريق الكتالوني إلى الاعتماد على موارده الداخلية، وهو تحدٍ يعتقد جافي أن الفريق قد نجح في تجاوزه.
وأشار إلى التفاوت في الاستثمار، قائلاً: "في النهاية، لم يكن هناك سوى عدد قليل جداً من التعاقدات. وقد تعاقدت الفرق الأخرى مع العديد من اللاعبين كل عام، وهذا أمر يدعو للفخر".