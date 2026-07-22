في حفل تلقيه "صندوق طماطم" هدية .. جافي إلى فيفا: لا تعاقبوا باريديس ولاعبي الأرجنتيني بعد اشتباكات النهائي!

حاول جافي تهدئة التوترات بين إسبانيا والأرجنتين بعد نهائي كأس العالم. وكان اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا قد تورط في مشاجرة في نيوجيرسي، حيث واجهه باريديس خلال الشجار الذي اندلع عقب صافرة النهاية.

وخلال فعالية أقيمت في مسقط رأسه، لوس بالاسيوس إي فيلافرانكا، حيث تم تكريمه مع فابيان رويز لاعب باريس سان جيرمان بحصولهما على "صندوق طماطم" كهدية التتويج بالحدث العالمي، علق جافي على العقوبات المحتملة التي قد تفرضها الفيفا على اللاعبين الأرجنتينيين.

وقال لصحيفة "ماركا": «لا، بصراحة لا أعتقد أنه يجب إيقافهم. أدرك أن هذا ليس مثالاً جيداً للأطفال، لكن كرة القدم لها جانب عنيف أيضاً. ربما كان من المنطقي طردهم أثناء المباراة، لكن في النهاية أعتقد أن كل هذا جزء من كرة القدم، ويجب أن يكون الأمر كذلك».