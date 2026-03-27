جازيتا ديلو سبورت - يوفنتوس، محاولة سريعة لضم ليفاندوفسكي: ما الذي يتردد حول مستقبل مهاجم برشلونة

في ذهن سباليتي،الذي أرسل مؤخرًا إشارات واضحة تمامًا بشأن عدم رضاه عن الثنائي أوبيندا-ديفيد، سيتعينعلى يوفنتوس في الموسم المقبل – الذي يسعى بطبيعة الحال إلى الوصول إلى مسرح دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم أيضًا، حتى يكتسب جاذبية أكبر لدى بعض اللاعبين – أن يعيد بناء فريقه انطلاقًا من لاعبين مؤكدين في مركز المهاجم. قد يكون أحدهما فلاهوفيتش، المستعد لتخفيض راتبه الحالي البالغ 10 ملايين يورو صافي بالإضافة إلى المكافآت من أجل مواصلة تجربته مع البيانكونيري، والآخر قد يكون ليفاندوفسكي. وبالنسبة لهذا الأخير، بعد الاتصالات الاستكشافية الأولية، تم إجراء محاولة أخرى، مما يؤكد أن المسار لا يزال مفتوحاً بل ومحتمل جداً.