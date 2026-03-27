جازيتا ديلو سبورت - يوفنتوس، محاولة سريعة لضم ليفاندوفسكي: ما الذي يتردد حول مستقبل مهاجم برشلونة

حضر أحد ممثلي نادي يوفنتوس مباراة التصفيات المؤهلة لكأس العالم بين بولندا وألبانيا

يوفنتوس جادة في سعيها لضم روبرت ليفاندوفسكي. بعد الاتصالات التي أجراها مسؤولو النادي مع الوفد المرافق للمهاجم البولندي في برشلونة، أفادت صحيفة «لا غازيتا ديلو سبورت» أن مبعوثاً كان حاضراً مساء أمس في مدرجات ملعب «PGE Narodowy» لمشاهدة مباراة نصف نهائي التصفيات بين بولندا وألبانيا. وقد فازت بولندا بنتيجة 2-1، وستواجه السويد يوم الثلاثاء المقبل للتأهل إلى كأس العالم، وذلك بفضل هدف التعادل المؤقت 1-1 الذي سجله المهاجم المولود عام 1988.


  • البحث عن المهاجم

    مهمة تهدف إلى تعميق العلاقات والتواصل، في انتظار أن تتضح رغبات وأهداف الطرفين. وفي مقدمتها رغبات يوفنتوس، التي تبحث عن لاعبين ذوي خبرة وكاريزما، ولكن قبل كل شيء عن تعزيزات ذات مستوى فني أعلى لتلبية مطالب لوتشيانو سباليتي وتزويده بمهاجم من الطراز العالمي. ربما إلى جانب فلاهوفيتش، الذي لا تزال المفاوضات جارية بشأن تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو، ولنسيان خيبات الأمل التي تسبب فيها ديفيد وأوبيندا، وهما أهم استثمارين في الصيف الماضي للخط الهجومي، وكلاهما انتهى بهما المطاف في مؤخرة الترتيب الهرمي للمدرب التوسكاني. في الوقت نفسه، لا تزال هناك احتمالية عودة كولو مواني، الذييلعب حاليًا في توتنهام ولكنه مملوك لباريس سان جيرمان، حيث يتم تقييم صفقة تبادل تشمل ديفيد.

  • في ذهن ليفا

    ثانياً، ستكون الأسابيع المقبلة حاسمة لفهم رغبات ليفاندوفسكي، الذي ينتهي عقده الحالي مع برشلونة في 30 يونيو المقبل براتب قدره 10 ملايين يورو، والذي لم يتخذ بعد أي قرار بشأن مستقبله. لاعب بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ السابق، الذي سجل 16 هدفاً خلال موسم غالباً ما كان يبدأ فيه خلف فيران توريس، لم يستبعد إمكانية تجديد عقده لموسم آخر مع البلوغرانا، ولكنه في الوقت نفسه محل اهتمام الدوري الأمريكي (MLS)، وبالإضافة إلى يوفنتوس، فقد استطلع ميلان، وهو فريق آخر في الدوري الإيطالي يبحث عن مهاجم جديد وعن لاعبين ذوي خبرة جديدة على غرار التجربة الناجحة مع مودريتش، اهتمامه.

  • اثنان من طراز 9 لشركة سباليتي

    في ذهن سباليتي،الذي أرسل مؤخرًا إشارات واضحة تمامًا بشأن عدم رضاه عن الثنائي أوبيندا-ديفيد، سيتعينعلى يوفنتوس في الموسم المقبل – الذي يسعى بطبيعة الحال إلى الوصول إلى مسرح دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم أيضًا، حتى يكتسب جاذبية أكبر لدى بعض اللاعبين – أن يعيد بناء فريقه انطلاقًا من لاعبين مؤكدين في مركز المهاجم. قد يكون أحدهما فلاهوفيتش، المستعد لتخفيض راتبه الحالي البالغ 10 ملايين يورو صافي بالإضافة إلى المكافآت من أجل مواصلة تجربته مع البيانكونيري، والآخر قد يكون ليفاندوفسكي. وبالنسبة لهذا الأخير، بعد الاتصالات الاستكشافية الأولية، تم إجراء محاولة أخرى، مما يؤكد أن المسار لا يزال مفتوحاً بل ومحتمل جداً.

