جارود بوين إلى ليفربول؟ أسطورة «الريدز» ستيفن جيرارد يبدي رأيه بشأن نجم وست هام وما إذا كان بإمكانه أن يحل محل محمد صلاح

اشتد الجدل الدائر حول بديل صلاح في الآونة الأخيرة، ولكن على الرغم من الأداء الثابت الذي يقدمه بوين في شرق لندن، فإن الإجماع السائد بين كبار لاعبي ليفربول هو أن المتطلبات التكتيكية تحت قيادة سلوت تتطلب لاعبًا أكثر قوة وتأثيرًا مما يقدمه اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا حاليًا.

وقال جيرارد، وفقًا لما نقلته صحيفة "إكسبريس": "أنا معجب جدًا ببوين وأعتقد أنه لاعب من الطراز الرفيع، لكنني لست متأكدًا من أنه في مستوى صلاح ليحل محله". "من المحتمل أن يبحث ليفربول عن لاعبين أكثر قدرة على اللعب في المواجهات الفردية والانطلاق من الأطراف. في بعض الأوقات هذا الموسم، وبالتأكيد خلال تلك الفترة التي عانوا فيها من تذبذب في الأداء، كانوا متوقعين للغاية على الأطراف".

"والطريقة التي يريد المدرب [أرني سلوت] أن يلعب بها هي العمل من جانب إلى آخر لتهيئة المواجهات الفردية. لقد افتقدوا [لويس] دياز كثيرًا. أعتقد أننا بحاجة إلى معالجة الجانبين من الملعب".