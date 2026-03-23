جاتوزو: "لماذا لم أستدعِ زانيولو وأورسوليني"

أوضح جينارو غاتوزو، مدرب المنتخب الإيطالي، خلال مؤتمر صحفي سبب عدم استدعاء نيكولو زانيولو وريكاردو أورسوليني: "لم نذهب إلى العشاء حاملين ألواحاً وأقلاماً ملونة لنتحدث عن التكتيكات. لقد سعيت إلى بناء علاقة مع اللاعبين، فهذا ما يُحدث الفارق بالنسبة لي. كان هناك العديد من اللاعبين الذين كان بإمكاننا استدعاؤهم، من زانيولو إلى برنارديسكي، ومن أورسوليني إلى فاجيولي، لكنني أردت اتخاذ خيارات أخرى".



