هل عمرك 24 أو أكبر؟

ساعدنا في التحقق من عمرك من خلال تقديم إجابة صادقة. يحتوي هذا الموقع على إعلانات للمقامرة لـ 24+.

محتوى مخصص للبالغين فقط

عمرك لا يسمح لك بمشاهدة محتوى المراهنات. سيتم إعادة توجيهك إلى الصفحة الرئيسية.

alt
Goal.com
مباشرالتذاكر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
Muhammad Zaki و علي سمير

ترجمه

رسالة وداع غريبة بعد الانتقال للهلال .. مارتينيلي يشكر "الجميع في آرسنال" إلا ميكيل أرتيتا!

جابرييل مارتينيلي
ميكيل آرتيتا
آرسنال
الهلال
الدوري الإنجليزي الممتاز
دوري روشن السعودي

نجم الهلال الجديد يتجاهل المدرب الإسباني

أتمّ جابرييل مارتينيلي انتقاله إلى الهلال، من أجل خوض تجربة جديدة في دوري روشن السعودي، في صفقة بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني، بعد إبعاده عن قائمة آرسنال للموسم الجديد.

ونشر الجناح البرازيلي رسالة وداع مؤثرة إلى آرسنال، لكنه تجاهل بشكل لافت المدرب ميكيل أرتيتا في أعقاب خلاف مُبلَّغ عنه بين الطرفين.

تذاكر مباريات دوري روشن السعودي!اشترِ تذكرتك الآنَ!


  • خلاف في الكواليس مع أرتيتا

    أنهى مارتينيلي رسميًا مشواره الممتد لسبع سنوات مع نادي آرسنال في ملعب الإمارات، بعدما وقّع لصالح نادي الهلال المنافس في دوري روشن السعودي، في صفقة بيع قياسية للنادي اللندني بقيمة 60 مليون جنيه إسترليني.

    وقد قدّم النادي الذي يتخذ من الرياض مقرًا له اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا يوم الخميس، بعد اجتيازه الفحص الطبي في وقت سابق من الأسبوع.

    ويأتي رحيل اللاعب البرازيلي عقب تدهور سريع في علاقته بأرتيتا. فرغم مساهمته في تتويج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز التاريخي في الموسم الماضي، استُبعد مارتينيلي بلا رحمة من قوائم المباريات الأخيرة، إذ غاب عن الفوز بلقب الدرع الخيرية وعن مباراة افتتاح الدوري ضد كوفنتري سيتي.

    وقد أبلغ أرتيتا الجناح صراحةً بأنه لم يعد جزءًا من خططه التكتيكية، مما مهّد الطريق أمام الانتقال المربح إلى دوري روشن.

    وكان مارتينيلي، الذي دخل عقده في آخر 12 شهرًا، قد رفض في السابق عرضًا من العملاق التركي جلطة سراي قبل موافقته على الانتقال إلى السعودية.

    • إعلان
  • Arsenal v Crystal Palace - Carabao Cup Quarter FinalGetty Images Sport

    وداع عاطفي يتجاهل مدرب أرسنال

    عقب الإعلان الرسمي، لجأ مارتينيلي إلى مواقع التواصل الاجتماعي ليودّع عملاق شمال لندن. غير أن الجناح البرازيلي استثنى أرتيتا بشكل لافت من قائمته الطويلة للشكر، إذ شكر كل من له صلة بالنادي تقريبًا.

    وكتب مارتينيلي: «لا يسعني إلا أن أشكر الطاقم بأكمله وزملائي. شكرًا للطهاة، وطاقم الأدوات، والأطباء، والعاملين، وطاقم الأمن، والفريق الإعلامي، وعمال النظافة، وأخصائيي العلاج الطبيعي، وكل زميل كان جزءًا من قصتي منذ عام 2019 حتى اليوم. وإلى الجماهير، شكرًا على كل شيء. منذ يومي الأول، جعلتموني أشعر وكأنني في بيتي. في كل مرة كنت أطأ فيها أرض الملعب، ورغم كل شيء، كنت أحاول أن أقدّم كل ما لديّ من أجل هذا القميص. وإلى آرسنال، شكرًا لثقتكم بي ومنحي الفرصة لأُظهر نفسي للعالم».

    وأضاف: «قبل كل شيء، أريد أن أشكر عائلتي وزوجتي، بسبب الوقوف بجانبي طوال هذه الرحلة كاملة، ومنحي كل الدعم المعنوي الذي احتجته لتجاوز التحديات التي لا يعرفها حقًا سوانا. لقد كانت رحلة طويلة، وتاريخًا حافلًا، والآن وصلت إلى نهايتها».

    واختتم منشوره المؤثر قائلًا: «أكتب هذا والدموع في عينيّ، فمن الصعب جدًا أن أختصر 7 سنوات في كلمات. من الرقم 35 إلى الرقم 11. من صار مدفجعيًا، يبقى مدفجعيًا إلى الأبد. وداعًا، وشكرًا لكم مرة أخرى».


  • اضطرابات في غرفة الملابس

    وبحسب التقارير، تسبّب رحيل مارتينيلي القاسي في حالة من التوتر داخل غرفة ملابس آرسنال. فقد شعر عدد من اللاعبين الكبار بخيبة أمل بسبب استبعاده الكامل خلال الصيف. كما عبّر مهاجم آرسنال السابق إيان رايت عن استيائه قائلاً لسكاي سبورتس: "الطريقة التي يُعامَل بها مارتينيلي في الوقت الحالي تُشعرني حقاً بعدم الارتياح."

    وقد اتخذ آرسنال بالفعل خطوات جريئة لإعادة بناء رواقه الأيسر من دون أطول لاعبيه خدمةً في النادي. فقد تعاقد النادي مع كريستوس تزوليس في صفقة بقيمة 34 مليون جنيه إسترليني هذا الصيف، ويستخدم إيبيرتشي إيزي كخيار احتياطي، بعدما قدّم أيضاً عرضاً لم يُكلّل بالنجاح للتعاقد مع نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور.

    ويغادر مارتينيلي إنجلترا بعدما خاض 191 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز. وهو ينضم الآن إلى صفوف الهلال الزاخر بالنجوم بقيادة سيموني إنزاجي، لينضم إلى الوافدين الجديدين أولي واتكينز وكريسينسيو سامرفيل في الرياض.

    • هل استمتعت بهذا المقال؟

    أضف جول كمصدر مفضل على جوجل للاطلاع على المزيد من تقاريرنا

    تابع GOAL على جوجل
  • Mikel Arteta Arsenal 2026 pre-seasonGetty

    الحياة ما بعد مارتينيلي

    سيسعى آرسنال إلى تجاوز أي توتر متبقٍ في غرفة الملابس بينما يدافع عن لقبه في الدوري الإنجليزي الممتاز. ويجب على أرتيتا أن يضمن سرعة انسجام وحدته الهجومية المشكَّلة حديثًا للحفاظ على الزخم في وقت مبكر من الموسم.

    وفي غضون ذلك، سيتأقلم مارتينيلي مع الحياة في الشرق الأوسط. فالهلال منخرط في صراع محتدم على صدارة دوري روشن السعودي إلى جانب النصر بقيادة كريستيانو رونالدو، وسينتظر إنزاجي من صفقته الجديدة التي بلغت قيمتها 60 مليون جنيه إسترليني أن تقدّم نتائج فورية.

دوري روشن السعودي
الشباب crest
الشباب
الشباب
الهلال crest
الهلال
الهلال
الدوري الإنجليزي الممتاز
آرسنال crest
آرسنال
آرسنال
تشيلسي crest
تشيلسي
تشيلسي