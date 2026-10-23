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أحمد فرهود

جابرييل مارتينيلي ضد القادسية: ليلة مميزة انتهت بـ"صدمة كبيرة".. وإنجاز آرسنال "أفضل" من الهلال!

فقرات ومقالات
جابرييل مارتينيلي
الهلال
آرسنال
القادسية ضد الهلال
القادسية
دوري روشن السعودي

واحد من أهم نجوم الهلال حاليًا..

عندما أعلن عملاق الرياض الهلال عن صفقاته الصيفية؛ أجمع الكثيرون على أن الفريق الأول لكرة القدم حسن من "الجودة الفنية" بالفعل، بالمقارنة مع الموسم الرياضي الماضي.

وأشاد الجميع بالصفقات الهجومية الهلالية، في الميركاتو الصيفي الماضي؛ خاصة الجناح الهولندي كريسينسيو سامرفيل، ورأس الحربة الإنجليزي أولي واتكينز.

وربما انقسم الكثيرون حول صفقة الجناح البرازيلي جابرييل مارتينيلي؛ الذي تعاقد معه الزعيم الهلالي من نادي آرسنال الإنجليزي، مقابل 70 مليون يورو.

إلا أن مارتينيلي رد بقوة؛ وذلك بتألقه من مباراة إلى أخرى مع فريق الهلال الأول لكرة القدم، وآخرها أمام نادي القادسية مساء اليوم الجمعة.

الهلال فاز (3-2) على مضيفه القادسية؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ثلاثية الهلال جاءت بواسطة مارتينيلي والبرتغالي روبن نيفيش والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، في الدقائق 21 و77 و84؛ بينما أحرز القادسية هدفيه عن طريق المكسيكي خوليان كينيونيس والإيطالي ماتيو ريتيجي، في الدقيقتين 31 و87.

وبهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى النقطة 27 في "الصدارة" مع مباراة مؤجلة؛ وبفارق نقطتين عن فريق القادسية الأول لكرة القدم، صاحب "المركز الثالث".

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور جابرييل مارتينيلي في قمة الهلال والقادسية..

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  • Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    جابرييل مارتينيلي يعيش أفضل فتراته مع الهلال.. وهذا الدليل!

    يعيش النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي واحدة من أفضل فتراته في عالم الساحرة المستديرة؛ وذلك بعد انتقاله إلى عملاق الرياض الهلال في صيف العام الحالي، قادمًا من نادي آرسنال الإنجليزي.

    نعم.. مارتينيلي يسجل في المباراة تلو الأخرى مع الهلال، في مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ وآخرها أمام نادي القادسية مساء اليوم الجمعة، في الجولة الحادية عشرة.

    وبعد هز شباك القادسية؛ وصل النجم البرازيلي إلى "المباراة الرابعة على التوالي" التي يسجل فيها بمسابقة الدوري، على النحو التالي:

    * الجولة السابعة: 3 أهداف "هاتريك" ضد نادي التعاون.

    * الجولة الثامنة: هدف ضد نادي الاتحاد.

    * الجولة العاشرة: هدف ضد نادي الحزم.

    * الجولة الحادية عشرة: هدف ضد نادي القادسية.

    ويجب الإشارة إلى أن مباراة الهلال ضد نادي الرياض في الجولة التاسعة، تأجلت رسميًا إلى يوم 19 ديسمبر القادم؛ لذا فإن مارتينيلي سجل في 4 مباريات متتالية في دوري روشن، بالفعل.

  • Gabriel Martinelli Arsenal 2025-26Getty

    عفوًا يا الهلال.. جابرييل مارتينيلي حقق رقمًا أفضل مع آرسنال!

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ يجب أن نطرح سؤالًا مهمًا، وهو: "هل هذه المرة الأولى التي يسجل فيها النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي في 4 مباريات متتالية بمسابقة الدوري المحلي طوال مسيرته الكروية؟!".

    الإجابة: "نعم" عزيزي القارئ؛ فأفضل ما فعله مارتينيلي طوال مسيرته الكروية، هو التسجيل في "3 مباريات دورية متتالية".

    حدث ذلك مع نادي آرسنال الإنجليزي، في موسم 2022-2023؛ عندما سجل ضد "أستون فيلا، ليستر سيتي وإيفرتون"، في الجولتين 24 و25 من مسابقة "البريميرليج"، بالإضافة إلى الجولة السابعة المؤجلة وقتها.

    لكن انتظر عزيزي القارئ، فالنجم البرازيلي لديه رقم أفضل بكثير؛ وهو التسجيل في "5 مباريات متتالية" شارك فيها بمسابقة دوري أبطال أوروبا مع آرسنال، في الموسم الرياضي الماضي 2025-2026.

    وجاءت أهداف جابرييل مارتينيلي المتتالية، في المسابقة القارية الأغلى على مستوى الأندية؛ على النحو التالي:

    * الجولة الأولى من مرحلة الدوري: هدف ضد نادي أتلتيك بيلباو الإسباني.

    * الجولة الثانية من مرحلة الدوري: هدف ضد نادي أولمبياكوس اليوناني.

    * الجولة الثالثة من مرحلة الدوري: هدف ضد نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.

    * الجولة الخامسة من مرحلة الدوري: هدف ضد نادي بايرن ميونخ الألماني.

    * الجولة السادسة من مرحلة الدوري: هدف ضد نادي كلوب بروج البلجيكي.

    وغاب مارتينيلي عن مباراة سلافيا براغ التشيكي، في الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا؛ لذا فإنه سجل في "5 مباريات متتالية" شارك فيها بالمسابقة، بالفعل.

    ونحن نتحدث عن المباريات التي شارك فيها اللاعب تباعًا في مسابقة واحدة؛ وليس عن التسجيل في مباريات متتالية على مستوى جميع البطولات، خلال الموسم الرياضي الواحد.

  • Al Hilal v Al Ittihad - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    في قمة القادسية.. جابرييل مارتينيلي يقدم 49 دقيقة رائعة!

    الآن.. لنبتعد عن لغة الأرقام؛ حيث يجب أن نركز على ما قدمه النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي بصفة عامة، في قمة عملاق الرياض الهلال ضد نادي القادسية.

    وتألق مارتينيلي بشكل كبير للغاية، في قمة الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027؛ وذلك على النحو التالي:

    * أولًا: خلخلة دفاعات القادسية؛ بتحركاته بين الجناح الأيمن وقلب الهجوم.

    * ثانيًا: العودة إلى عمق الملعب كثيرًا؛ لاستلام الكرات وبناء اللعب.

    * ثالثًا: تهديد مرمى القادسية باستمرار؛ بل إنه كاد يسجل هدفًا بضربة خلفية مزدوجة.

    وأساسًا.. ساهم توظيف الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لفريق الهلال الأول لكرة القدم، لنجمه البرازيلي البالغ من العمر 25 سنة؛ كـ"جناح أيمن وهمي" أشبه برأس الحربة الثاني، في تألقه وتسجيله العديد من الأهداف.

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  • Al Hilal v Al Hazem - Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    الإصابة اللعينة.. ليلة جابرييل مارتينيلي تنتهي بشكل سيئ!

    أخيرًا.. لا يمكن أن نختم تقريرنا؛ دون التأكيد على أن ليلة النجم البرازيلي جابرييل مارتينيلي المميزة، انتهت بشكل سيئ للغاية.

    نعم؛ مارتينيلي تعرض للإصابة في مواجهة عملاق الرياض الهلال ضد نادي القادسية، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2026-2027.

    هذه الإصابة، التي جاءت على مستوى "العضلة الخلفية"؛ استدعت الجهاز الفني للهلال بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي، لاستبداله في الدقيقة 49.

    ومن ناحيته.. تحدث الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي وإصابات الملاعب، عن مدة غياب مارتينيلي "المحتملة" بعد الإصابة؛ وذلك على النحو التالي:

    * أفضل الأحوال: شد عضلي سيغيبه من يومين إلى خمسة أيام.

    * أسوأ الأحوال: تمزق عضلي سيغيبه من 10 أيام إلى أسبوعين؛ حيث قد تزيد المدة حسب درجة الإصابة.

    وشدد الشهراني على أن إصابة "العضلة الخلفية" أثناء الركض؛ تُعد من أشهر الإصابات بين اللاعبين، في عالم الساحرة المستديرة.

    إلا أن الشهراني أشار إلى أمر يعكس ذكاء مارتينيلي أيضًا؛ وذلك بطلب اللاعب استبداله من أرضية الملعب، حتى لا تتفاقم إصابته أكثر.