جائزة الأفضل في آسيا: ترشيح سالم الدوسري "منطقي" ولكن .. نجم النصر و5 لاعبين استحقوا المنافسة وكأس العالم لا يكفيهم!

"إن لم يترشح هذا العام، فمتى يترشح؟"، لعلّ هذا السؤال الذي تبادر إلى أذهان الكثير من المتابعين، عند رؤية القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب في آسيا لعام 2026، والتي شهدت تواجد الثنائي السعودي سالم الدوسري وفراس البريكان، والحارس الإيراني علي رضا بيرانفاند، في انتظار الإعلان عن الفائز في بانكوك، في التاسع عشر من نوفمبر.

في سابقة "سعودية" لأول مرة، قرر الاتحاد الآسيوي، أن يمنح سالم الدوسري، قائد المنتخب السعودي، فرصة تاريخية ليتنافس على نيل الجائزة للمرة الثالثة بعد 2022 و2025، والتي ستجعله أول من يحقق هذا الإنجاز بلا منازع، فيما ترشح فراس البريكان، الذي قاد الأهلي لإنجاز التتويج بدوري أبطال آسيا للنخبة، لأول مرة للجائزة، فضلًا عن مشاركة علي رضا بيرانفاند الذي ترشح للمرة الثانية بعد 2019.

في هذا التقرير، سنضع بعض النقاط فوق الحروف، هل كان ترشح الثلاثي منطقيًا؟ وهل كان هناك من يستحق التواجد في تلك القائمة؟