ثيو والكوت يحث ماكس داومان على رفض عرض توماس توخيل في حال استدعاء مدرب منتخب إنجلترا نجم أرسنال الصاعد للمشاركة في كأس العالم 2026

استناداً إلى تجربته الشخصية عندما تم اختياره بشكل مفاجئ في سن السابعة عشرة للانضمام إلى تشكيلة سفين-غوران إريكسون في كأس العالم 2006، حثّ والكوت المراهق على إعطاء الأولوية للنضج العاطفي على حساب المجد الفوري. واعترف الجناح السابق في أرسنال وإيفرتون بأنه كان سيغير ماضيه لو أتيحت له الفرصة، حيث قال لصحيفة «ديلي ميرور»: "لا أقصد ذلك بطريقة سيئة، لأنني لو استطعت العودة بالزمن إلى الوراء، لغيرت الأمور. كنت سأقول لنفسي: 'لا، لا، لا تفعل ذلك'، لكن حاول أن تقول ذلك لفتى في السابعة عشرة من عمره! ما زلت أرى الفرق بينه وبيني لأنه يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، لكنه يحتاج إلى أن ينمو بوتيرته الخاصة، خاصة من الناحية العاطفية لأنه شاب بالغ.

"اضطررت إلى النضوج بسرعة كبيرة، لكن هذا الفريق لا يزال شاباً ويفتقر إلى الخبرة. إنه محمي، وهذا أمر مهم، بينما اضطررت أنا إلى الدخول في خضم الأمور للتحدث إليكم! في الوقت المناسب سيذهب، نعم، لكنني لا أعتقد أن هذا هو الوقت المناسب، وأعتقد أن هناك لاعبين أفضل يستحقون أن يكونوا هناك قبله. سيصل إلى هناك في النهاية، لكن إنجلترا لديها لاعبين جناحين يؤدون أداءً جيدًا للغاية، هناك بوكايو [ساكا]، [نوني] مادويكي، جارود بوين، وأنطوني جوردون، وهارفي بارنز على الجانب الآخر."