ثنائي من فريق برينتفورد "أصيب بجروح" بعد أن هرع لمساعدة رجل تعرض للاعتداء في حادثة يُزعم أنها عنصرية في الساعة الثانية صباحًا في لندن

أكدت شرطة العاصمة أنها تحقق في ملابسات المواجهة، رغم أنها لم تقم بأي اعتقالات حتى الآن. وقال متحدث باسم الشرطة: "تلقت الشرطة بلاغاً بوقوع اعتداء في شارع كوينز رود، ريتشموند، حوالي الساعة 02:00 من صباح يوم الأحد 22 مارس. وتواصل الضباط مع الضحية. التحقيق لا يزال جارياً ولم يتم إلقاء القبض على أي شخص حتى الآن."

وكان اللاعبون المتورطون في الحادث من بين عدد من أعضاء الفريق الذين سُمح لهم بترتيب رحلات عودتهم من إيلاند رود بأنفسهم. وقد وافق النادي على ذلك لأن المباراة كانت الأخيرة قبل فترة التوقف الدولية، حيث كان من المقرر أن يسافر العديد من اللاعبين إلى الخارج لتمثيل بلدانهم.