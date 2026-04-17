Francesco Schirru

ثنائي غير متوقع يتفوق عليه وتوني يطارده .. هاري كين يطارد رقمًا "عالميًا" جديدًا

سجل المهاجم الإنجليزي 50 هدفاً هذا الموسم، منها 31 هدفاً في الدوري: لقب هداف الدوري الألماني و«الحذاء الذهبي» في متناول يديه

من المرجح أن تكون بطولة كأس العالم حاسمة في تحديد الفائز الجديد بجائزة الكرة الذهبية، ولكن حتى دون انتظار نتائج البطولة الأمريكية ونهائي دوري أبطال أوروبا، فإن هاري كين هو بالتأكيد أحد المرشحين المحتملين في قائمة مختصرة.

بعد أن سجل عددًا كبيرًا من الأهداف خلال فترة لعبه في إنجلترا، رفع المهاجم مستوى أدائه بعد انتقاله إلى الدوري الألماني كلاعب في صفوف بايرن ميونيخ، حتى وصل إلى 50 هدفًا في الموسم الحالي.

مع بقاء شهر واحد من الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا، يستهدف كين الوصول إلى 60 هدفاً، بالإضافة إلى أن يصبح المهاجم الأكثر تهديفاً في العالم في دوري واحد من أعلى المستويات.

وبما أنه أصبح من شبه المؤكد فوزه بلقب هداف الدوري الألماني، وكذلك الحذاء الذهبي كأفضل هداف أوروبي، فإن اللاعب السابق في توتنهام، الذي سجل حتى الآن 31 هدفاً، قد يصبح أيضاً اللاعب الذي سجل أكبر عدد من الأهداف في بطولة واحدة خلال موسم 2025/2026، حتى خارج أوروبا.

ونظراً لاستحالة مقارنة الدوريات العالمية المختلفة، يُعتبر اللاعب القادر على تسجيل أكبر عدد من الأهداف في بطولة أوروبية هو رقم واحد على المستوى العالمي أيضاً، على الرغم من تسجيل عدد أكبر من الأهداف خارج القارة العجوز. لكن هذه المرة، يمكن لكين أن يتصدر قائمة أفضل الهدافين على جميع المستويات، وفي كل قارة.

  • مقارنة البطولات

    يتمتع أفضل هداف في البطولات الأوروبية الكبرى (الدوري الإنجليزي الممتاز، الدوري الألماني، الدوري الإسباني، الدوري الإيطالي، والدوري الفرنسي) بميزة في الفوز بجائزة الحذاء الذهبي، وهي معامل 2 يُضرب في إجمالي الأهداف المسجلة. وقد اتُخذ هذا القرار في الماضي في محاولة لمقارنة البطولات، نظراً لصعوبة هذه البطولات على الورق مقارنة بالمسابقات الأخرى التي تحتل مراكز أدنى في تصنيف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA).

    ولهذا السبب، فإن الدوريات مثل الدوري البرتغالي والهولندي لها معامل 1.5، بينما الدوريات الأخرى مثل الدوري اللاتفي والويلزي لها معامل 1.

    يسجل كين الأهداف بمعدل يجعله في صدارة الحذاء الذهبي في كل الأحوال، حيث لم يتمكن أي لاعب في أوروبا من تسجيل 31 هدفاً، في 26 مباراة فقط.

    وبالتالي، فإن منتقدي معامل الحذاء الذهبي ليس لديهم أي شك في موسم 2025/2026، بالنظر إلى أن كين سجل أهدافاً أكثر من أي لاعب آخر في الدوريات الأوروبية الكبرى.

  • بورتوريكو

    على مستوى العالم، لم يسجل سوى لاعبان فقط أهدافاً أكثر من كين في دوري من الدرجة الأولى. ففي حين سجل لاعب توتنهام السابق 31 هدفاً، وصل زملاؤه خورخي ريفيرا وكيفن هيرنانديز (وفقاً لبيانات موقع «ترانسفيرماركت») إلى 34 هدفاً حتى الآن.

    يلعب ريفيرا وهيرنانديز في الدوري البورتوريكي، الذي لا يُعتبر من أصعب الدوريات في العالم (لدرجة أن أربعة من أفضل عشرة هدافين في العالم ينتمون إلى هذا الدوري). والحقيقة أن موسم كين كان مذهلاً لدرجة أنه كاد يلحق بهذين اللاعبين.

    تشمل إحصائيات بورتوريكو كل من الدوري الافتتاحي والدوري الختامي، حيث ينتهي الأخير بعد خمس جولات. وهي نفس الجولات المتاحة لكين لتحسين أرقامه.

    بالتأكيد، ربما لن يفكر كين مطلقًا في تسجيل أكبر عدد ممكن من الأهداف لتجاوز ريفيرا وهيرنانديز (اللذين ربما لا يعرفهما حتى)، لكن الإحصائيات تظهر بشكل أكبر مدى وصول الإنجليزي البالغ من العمر 32 عامًا إلى ذروة مستواه.

  • التتويج الجماعي حان وقته

    لسنوات طويلة، كان هاري كين مادة دسمة للسخرية. ففي الواقع، لم تسفر مسيرته الكروية بأكملها قبل انضمامه إلى بايرن ميونيخ عن أي لقب جماعي، حتى في موسمه الأول مع الفريق البافاري.

    لكن في العام الماضي، كسر كين هذه اللعنة، حيث فاز بالدوري الألماني وكأس ألمانيا. أصبحت هذه اللعنة من الماضي، خاصة وأن الفوز بالدوري الألماني 2026 أصبح على بعد خطوة واحدة.

    وقد يضاف إلى ذلك الفوز في نهائي كأس ألمانيا ونهائي دوري أبطال أوروبا، حيث يعتبر بايرن المرشح الأوفر حظاً على الرغم من أنه سيواجه حامل اللقب باريس سان جيرمان، وبالتالي قد يواجه في النهائي إما آرسنال أو أتلتيكو مدريد.

    بالمقارنة مع لاعبين آخرين، لا يبدو أن كين قد أعطى أهمية كبيرة للإنجازات الفردية وإحصاءاته الشخصية، ولكن بعد انضمامه إلى بايرن ميونيخ، نشأ التناغم المثالي بين اللاعب الذي يسجل أكبر عدد ممكن من الأهداف، والفريق المتميز الذي يستغل هذه القدرة على أفضل وجه.

  • أفضل عشرة لاعبين على مستوى العالم تهديفيًا هذا الموسم

    1. ريفيرا، متروبوليتان (بورتوريكو) - 34 هدفاً

    2. كيفن هيرنانديز، إس إس سي (بورتوريكو) - 34 هدف

    3. كين، بايرن (ألمانيا) - 31 هدف

    4. فارغاس، كاغواس (بورتوريكو) - 30 هدف

    5. نيكولاس مارتينيز، ميكسكو (غواتيمالا) - 29 هدف

    6. توني، الأهلي (المملكة العربية السعودية) - 27 هدفاً

    7. كيفن توريس، كوينتانا (بورتوريكو) - 27 هدفاً

    8. جوردان ويليامز، ذا نيو سينتس (ويلز) - 26 هدف

    9. كينونيس، القضائية (المملكة العربية السعودية) - 26 هدفاً

    10. بيلجو، دينامو زغرب (كرواتيا) - 25 هدفاً

