رونالدو ينفجر في وجه الجميع .. حطم أوزبكستان و"أسطورة البرتغال" وخرج برسالة مفادها "لن أخضع لميسي"!

عندما تسمع "Suiii" في المدرجات فاعلم أن كريستيانو رونالدو أصبح في قلب الحدث مرة أخرى، لست بحاجة لمعرفة الكثير من التفاصيل، سوى أن البرتغالي يرفض الاستسلام واختار القتال حتى آخر لحظة.

الضغط لم يكن على رونالدو فقط، بل البرتغال ومدربها روبرتو مارتينيز بعد التعادل المُحبط مع الكونغو الديمقراطية 1/1 في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لكأس العالم 2026، وكان على الفريق الرد أمام أوزبكستان!

المباراة التي أقيمت اليوم، الثلاثاء، على ملعب NRG بمدينة هيوستن الأمريكية، شهد حالة من الانفجار بعد كل هذه الضغوط، المنتخب الأوزبكي سقط وتهاوى أمام العملاق الأوروبي، لأن رونالدو قرر الحضور بجسده وكل حواسه وجوارحه.

نجم النصر السعودي انتفض في وجه الجميع وسجل هدفين في الفوز بخماسية نظيفة، ليدخل أخيرًا أجواء المونديال، بينما أحرز زميله نونو مينديش هدفًا رائعًا من ركلة حرة، بالإضافة إلى هدف ذاتي من الحارس عبد الواحد نعماتوف وآخر من البديل رافائيل لياو، ليرتفع رصيد البرتغال إلى 4 نقاط وتقترب من الصعود إلى دور الـ32.

المباراة حملت لنا الكثير من الأسرار عن البرتغال وظروفها وحظوظها، ولكن دعونا نتحدث بشكل أكبر عن رونالدو .. صاحب الـ41 سنة الذي قرر الرد على الجميع.