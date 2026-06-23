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علي سمير

رونالدو ينفجر في وجه الجميع .. حطم أوزبكستان و"أسطورة البرتغال" وخرج برسالة مفادها "لن أخضع لميسي"!

فقرات ومقالات
كريستيانو رونالدو
كأس العالم
مقال رأي
البرتغال
البرتغال ضد أوزبكستان
أوزبكستان
ليونيل ميسي

الوجه المشرق لرونالدو يعود لنا من جديد

عندما تسمع "Suiii" في المدرجات فاعلم أن كريستيانو رونالدو أصبح في قلب الحدث مرة أخرى، لست بحاجة لمعرفة الكثير من التفاصيل، سوى أن البرتغالي يرفض الاستسلام واختار القتال حتى آخر لحظة.

الضغط لم يكن على رونالدو فقط، بل البرتغال ومدربها روبرتو مارتينيز بعد التعادل المُحبط مع الكونغو الديمقراطية 1/1 في الجولة الأولى من مرحلة دور المجموعات لكأس العالم 2026، وكان على الفريق الرد أمام أوزبكستان!

المباراة التي أقيمت اليوم، الثلاثاء، على ملعب NRG بمدينة هيوستن الأمريكية، شهد حالة من الانفجار بعد كل هذه الضغوط، المنتخب الأوزبكي سقط وتهاوى أمام العملاق الأوروبي، لأن رونالدو قرر الحضور بجسده وكل حواسه وجوارحه.

نجم النصر السعودي انتفض في وجه الجميع وسجل هدفين في الفوز بخماسية نظيفة، ليدخل أخيرًا أجواء المونديال، بينما أحرز زميله نونو مينديش هدفًا رائعًا من ركلة حرة، بالإضافة إلى هدف ذاتي من الحارس عبد الواحد نعماتوف وآخر من البديل رافائيل لياو، ليرتفع رصيد البرتغال إلى 4 نقاط وتقترب من الصعود إلى دور الـ32.

المباراة حملت لنا الكثير من الأسرار عن البرتغال وظروفها وحظوظها، ولكن دعونا نتحدث بشكل أكبر عن رونالدو .. صاحب الـ41 سنة الذي قرر الرد على الجميع.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    عندما يصبح "الهوس" مفيدًا

    الأمر ليس سرًا، جميعنا نعرف ماذا حدث على مدار الأيام الماضية، سخرية ومحتوى متواصل للتهكم من رونالدو الذي انتهى وأصبح مثل شخصية "Homelander" والكثير من الأشياء الأخرى التي لا تتوافق مع تاريخ نجم النصر وحجم أسطورته.

    قل عن رونالدو ما شئت، أنا هنا انتقدته بعد مباراة الكونغو بسبب سلوكه وطريقة تعامله مع باقي اللاعبين، وشعوره بالهوس الشديد تجاه التسجيل والمقارنات مع منافسه الأبدي ليونيل ميسي، ولكن مهما قلنا.. كريستيانو لا يعرف اليأس والاستسلام، وأسطورة فيما يخص مثابرته على الصعيد الرياضي، بغض النظر عن التحفظات على شخصيته.

    رونالدو دخل مواجهة أوزبكستان وهذا بالضبط ما يدور في عقله :" ميسي هو الهداف الآن بـ5 أهداف، إرلينج هالاند وكيليان مبابي خلفه بـ4، حتى دينيس أونداف وجوناثان ديفيد في الصورة بهدفين، وصلاح أنقذ مصر بهدف وتمريرة حاسمة، أين أنا؟".

    "ليو سجل جميع أهداف الأرجنتين "5" ويحمل بلاده على كتفه، بينما أصبحت "أنا" مثارًا للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي .. يجب الرد وفي أسرع وقت ممكن".


    هذه كلمات من وحي الخيال ومجرد استنتاجات لما حدث، ولكن ما شاهدناه كان تطبيقًا حرفيًا بأن هوس رونالدو وغيرته على مسيرته مقارنة مع الآخرين، قد يتحول إلى شيء مفيد في بعض الأحيان.

    رونالدو من أول 5 دقائق كان حريصًا على أن يكون في قلب الحدث حرفيًا، كان على وشك التسجيل من عرضية نونو مينديش، وواصل الإصرار حتى حقق ما أراد في النهاية.

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  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    من قال إن البرتغال لا تحب رونالدو؟

    من ضمن ما أثير في حملات التشكيك في رونالدو، هو الاعتقاد بأن هناك مؤامرة ضد البرتغالي، بسبب تصريحات جواو نيفيش، ورفض بعض اللاعبين التمرير له على رأسهم برونو فيرنانديش.

    واليوم كان فرصة ذهبية لنجوم البرتغال للرد على ذلك بالدليل القاطع، والبداية كانت بالكرة المتقنة التي لعبها له جواو كانسيو في هدفه الأول، ولقطة الانفراد من تمريرة سحرية لبرونو فيرنانديش، سجل من خلالها لاعب النصر الهدف الثاني.

    الأمر لا يتوقف على حالة التعاون التي ظهرت على لاعبي البرتغال، وتكاتفهم من أجل مساعدة رونالدو "بما لا يضر الفريق"، من أجل النهوض والخروج من الأزمة الطاحنة التي يعيشها في مسيرته، وغيابه عن التهديف لفترات طويلة في المحافل الدولية الكبرى، بل الجماهير الحاضرة قررت التعبير عن رأيها أيضًا.



    الرسالة جاءت من داخل الملعب وخارجه أيضًا بالمدرجات، وتفاعل الأغلبية عندما قرر البرتغالي الاحتفال على طريقته الأيقونية بصرخته "Suiii" بعد تسجيله الهدفين الأول والثاني.

    هذا التعاون ظهر في أبهى صورة في ركلة حرة حصلت عليها البرتغال في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، عندما وقف رونالدو بجوار نونو مينديش، والجميع في حيرة : من سيسدد هذه الركلة؟ نونو مينديش مرة أخرى؟ أم يتركها لرونالدو؟

    نونو اختار الحل الأذكى على الإطلاق، بتنفيذ لقطة تم الاتفاق عليها، بالوقوف على الكرة بجوار رونالدو، قبل أن يقوم الأخير بالاختراق من العمق ليلعبها له نجم باريس سان جيرمان، وهذا ما حدث بالضبط!

    الكرة وصلت لرونالدو أمام المرمى بعدما نجحت الحيلة، ولكن الحارس الأوزبكي عبد الواحد نعماتوف أنقذها ببراعة وارتطم برونالدو الذي بدا أنه يعاني من إصابة قبل نهوضه بسلام، لتضيع لقطة كادت أن تكون الأجمل في نسخة كأس العالم 2026.

  • Portugal v Uzbekistan: Group K - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    موعد مع التاريخ

    رونالدو كان يُعاني حالة من النحس مع البطولات الكبرى في الفترة الأخيرة، لم يسجل سوى مرة وحيدة فقط في 5 مباريات لعبتها البرتغال في 5 مباريات بكأس العالم 2022، وعجز عن مساعدة بلاده لتفادي الخروج المبكر من دور الثمانية.

    وفي يورو 2024 وقعت الكارثة الكبرى، رونالدو لم يسجل أبدًا في 5 مباريات للبرتغال، ليستمر نحسه، مما يفسر الضغوط التي عانى منها صاحب الـ41 سنة بالمونديال الحالي.

    ووفقًا لفلسفة رونالدو ومجريات مسيرته، فإن الأزمات وُجدت حتى يتم القضاء عليها، كريستيانو سجل ليكون أول لاعب يهز الشباك في 6 بطولات كأس عالم، وصولًا بمونديال 2006 وحتى الآن.

    وبعد هذه الملحمة سنجد أن كريستيانو فعل كل ذلك :

    - أنهى النحس الذي استمر لـ10 مباريات دون أي أهداف مع البرتغال في البطولات الكبرى

    - أول لاعب يسجل 10 أهداف في بطولات اليورو وكأس العالم "معًا"

    - الهداف التاريخي للبرتغال في كأس العالم متفوقًا على إيزيبيو، ليحطم أسطورة بلاده ورقمه المونديالي القياسي

    - أكبر لاعب يسجل ثنائية في مباراة واحدة بكأس العالم، وفي المركز الثاني خلف روجيه ميلا كأكبر لاعب يسجل عمومًا متفوقًا على ليونيل ميسي الثالث وبيبي الثاني، حيث يتصدر الكاميروني القائمة بعمر 42 سنة و39 يومًا

  • FBL-WC-2026-MATCH47-POR-UZBAFP

    رسالة تحذير من أجل البرتغال

    انتهت المباراة، كل شيء جميل ورائع، أجواء احتفالية في كل مكان، يمكن للجميع الاستمتاع الآن والتغني بما قدمه رونالدو، ولكن هذا الفوز يعني تخفيف الضغوط وليس القضاء عليها نهائيًا.

    رونالدو سجل ثنائية وكان قريبًا من الهاتريك في أكثر من لقطة لولا تألق الحارس نعماتوف، ولكن يجب النظر إلى المصلحة العليا، وهي حصول البرتغال على بطولة كبرى مثل كأس العالم، لأن الاختبارات القادمة ستكون أصعب بكثير من أوزبكستان.

    لا يصح أن ينصب كل شيء على كريستيانو، والأخير يجب عليه أن يدرك ذلك، وألا يشعر بالطمع والتركيز على زيادة رصيده التهديفي والاقتراب من حلم الألف هدف ومنافسة ميسي ومبابي وغيرهما، بل يقول لنفسه:"الآن قمت بالرد على الجميع، لقد حان وقت تغليب مصلحة بلادي على أهدافي الشخصية".

    وفي الحقيقة، لو قام رونالدو بدور "المساعد" في أي إنجاز تاريخي للبرتغال في النسخة الحالية للمونديال، لن ينتقده أو يهاجمه أي شخص على انخفاض أهميته، بل سيرفع له الجميع القبعة ويتغنى به أكثر مما حدث اليوم بتسجيل ثنائية ضد أوزبكستان.

    الأهم أن رونالدو عاد، لينضم إلى النجوم المتألقين في المونديال، لأن متعة الكرة مرتبطة دائمأ بتألقه ومنافسته مع ميسي في وقت واحد بجوار البقية، وعلى الجميع الآن سواء من جماهير أو أي شخص شكك فيه بمن فيهم جواو نيفيش، أن يتراجعوا خطوتين إلى الخلف، ويعرف حقًا من هو كريستيانو صاحب الـ5 كرات ذهبية وأحد أهم الأيقونات في تاريخ اللعبة .. حتى وإن اختلفنا مع بعض تصرفاته.



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