رسالة من نجم الأهلي وثلاث مباريات هامة.. تفاصيل إصابة سالم الدوسري ومدة غيابه عن الهلال!

تلقى الوسط الرياضي السعودي أنباء مقلقة بشأن الحالة الصحية للنجم سالم الدوسري قائد المنتخب الوطني ونادي الهلال بعد أن كشفت الفحوصات الطبية الدقيقة عن طبيعة إصابته التي لحقت به مؤخرًا.

وأظهرت نتائج الكشوفات حاجة اللاعب الماسة إلى الانخراط في برنامج علاجي وتأهيلي متكامل يمتد لمدة 14 يومًا نتيجة معاناة في وتر الركبة بحسب صحيفة الرياضية.

وجاء هذا القرار الطبي بناء على تنسيق رفيع المستوى بين الجهازين الطبيين في نادي الهلال والمنتخب السعودي حيث تم استعراض كافة التقارير السريرية ونتائج أشعة الرنين المغناطيسي فور وصول اللاعب إلى المعسكر الإعدادي المقام في مدينة جدة.

وتقرر استبعاد الدوسري بشكل رسمي من قائمة المنتخب لضمان عدم تفاقم الإصابة ولإعطائه الفرصة الكاملة للتعافي تحت إشراف الأخصائيين تمهيدًا للعودة للمستطيل الأخضر في أقرب وقت ممكن وبجاهزية فنية وبدنية تامة.



