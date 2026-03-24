Al Ahli v Al Hilal: King's Cup Semi Final
رسالة من نجم الأهلي وثلاث مباريات هامة.. تفاصيل إصابة سالم الدوسري ومدة غيابه عن الهلال!

إصابة الركبة تبعد سالم الدوسري عن الملاعب!

تلقى الوسط الرياضي السعودي أنباء مقلقة بشأن الحالة الصحية للنجم سالم الدوسري قائد المنتخب الوطني ونادي الهلال بعد أن كشفت الفحوصات الطبية الدقيقة عن طبيعة إصابته التي لحقت به مؤخرًا. 

وأظهرت نتائج الكشوفات حاجة اللاعب الماسة إلى الانخراط في برنامج علاجي وتأهيلي متكامل يمتد لمدة 14 يومًا نتيجة معاناة في وتر الركبة بحسب صحيفة الرياضية.

وجاء هذا القرار الطبي بناء على تنسيق رفيع المستوى بين الجهازين الطبيين في نادي الهلال والمنتخب السعودي حيث تم استعراض كافة التقارير السريرية ونتائج أشعة الرنين المغناطيسي فور وصول اللاعب إلى المعسكر الإعدادي المقام في مدينة جدة.

وتقرر استبعاد الدوسري بشكل رسمي من قائمة المنتخب لضمان عدم تفاقم الإصابة ولإعطائه الفرصة الكاملة للتعافي تحت إشراف الأخصائيين تمهيدًا للعودة للمستطيل الأخضر في أقرب وقت ممكن وبجاهزية فنية وبدنية تامة.


  • تأثير غياب الدوسري على مشوار الهلال في الدوري السعودي


    يمثل غياب سالم الدوسري تحديًا كبيرًا للجهاز الفني لنادي الهلال الذي يسعى للحفاظ على استقرار الفريق والعودة لصدارة الدوري الذي يتفوق فيه النصر حاليًا.

    ومن المنتظر أن يفتقد الفريق الأزرق خدمات قائده في ثلاث مواجهات هامة ومفصلية ضمن منافسات دوري روشن السعودي حيث سيغيب اللاعب عن لقاءات التعاون والخلود والخليج.

    وتعتبر هذه المباريات محطات رئيسة في مشوار استعادة اللقب مما يضع المدرب أمام مسؤولية إيجاد البديل المناسب القادر على سد الفراغ الكبير الذي يتركه التورنيدو في الجهة اليسرى من الملعب.

    وتشير التوقعات الطبية إلى أن العودة المرتقبة للدوسري للمشاركة في المباريات الرسمية ستكون في مواجهة السد القطري ضمن منافسات دور 16 من دوري أبطال آسيا للنخبة والمقرر إقامتها في منتصف شهر أبريل المقبل حال استقرار المواعيد الجديدة للبطولة القارية.


  • استعدادات المنتخب السعودي لمواجهتي مصر وصربيا الودية


    في الوقت الذي يواصل فيه المنتخب السعودي تحضيراته الجادة لنهائيات كأس العالم يجد المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد نفسه مضطرًا للتعامل مع غياب أحد أهم ركائزه الهجومية في معسكر جدة الحالي.

    ويخوض الأخضر مباراتين تجريبيتين من العيار الثقيل تبدأ بمواجهة المنتخب المصري في 27 مارس الجاري على أرض مدينة جدة تليها رحلة إلى العاصمة الصربية بلجراد لملاقاة منتخب صربيا في 31 من الشهر ذاته.

    ويعد غياب سالم الدوسري فرصة لبعض الأسماء الشابة لإثبات قدراتها في تمثيل الوطن في غياب القائد الملهم الذي يمتلك خبرة دولية واسعة.

    ويسعى الجهاز الفني من خلال هاتين الوديتين إلى تجربة عدة خطط بديلة وزيادة الانسجام بين اللاعبين في ظل غياب بعض العناصر الأساسية المؤثرة بداعي الإصابة.


  • سجل حافل من الغيابات الدولية بسبب الإصابات المتكررة


    تعتبر هذه الإصابة هي المرة رقم 18 التي يغيب فيها سالم الدوسري عن صفوف المنتخب السعودي طوال مسيرته الرياضية الحافلة بحسب إحصائية "الرياضية".

    وتكشف الإحصائيات التاريخية أن النجم البالغ من العمر 34 عامًا قد افتقدته التشكيلة الدولية في 16 مباراة رسمية وودية بين عامي 2018 و 2025 نتيجة إصابات متباينة الشدة.

    ففي شهر أغسطس الماضي غاب اللاعب عن مواجهة مقدونيا الشمالية بسبب آلام في أسفل الظهر كما تكرر غيابه في شهر نوفمبر من عام 2024 عن مباراتي أستراليا وإندونيسيا ضمن تصفيات كأس العالم 2026 بسبب إصابة في كاحل القدم.

    ولم تكن هذه الإصابة هي الوحيدة في التصفيات إذ غاب في نوفمبر من عام 2023 عن لقاءي باكستان والأردن نتيجة إصابة في مفصل القدم.


  • محطات الإصابة والعمليات الجراحية في مسيرة التورنيدو


    بالعودة إلى الوراء قليلًا نجد أن سالم الدوسري قد مر بظروف صحية صعبة أبعدته عن المشاركة في مناسبات كبرى مثل غيابه عن وديات أمريكا ومقدونيا الشمالية التي سبقت مونديال قطر 2022 بسبب خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية بشكل مفاجئ. 

    كما غاب عن مواجهة كولومبيا في يونيو من العام نفسه لعدم الجاهزية البدنية التامة، وفي عام 2021 أبعدته إصابة بتمزق في أربطة المفصل عن مواجهتي اليابان والصين الهامتين في طريق الوصول لمونديال 2022. 

    ولم يتوقف الأمر عند ذلك بل امتد ليشمل غيابات عضلية في عام 2020 أمام جامايكا وفي بطولة كأس الخليج عام 2019 أمام قطر واليمن والأردن مما جعل من مسيرته صراعًا مستمرًا مع الإصابات التي لم تمنعه من التألق ووضع بصمته الخاصة دائمًا.


  • الأرقام والمكانة الفنية لسالم مع الأخضر


    على الرغم من تكرار الغيابات يظل سالم الدوسري أحد أبرز الأساطير الحية في تاريخ كرة القدم السعودية بفضل أرقامه الفردية وتأثيره الجماعي داخل الملعب.

    مثل الدوسري المنتخب السعودي في 105 مباريات دولية سجل خلالها 25 هدفًا دوليًا وضعته في قائمة الهدافين التاريخيين للأخضر.


  • تصريحات إيبانيز عن سالم الدوسري



    في تصريحات في معسكر المنتخب البرازيلي قال روجير إيبانيز: "الدوري السعودي أصبح أقوى بكثير، والمستوى ارتفع كثيرًا، كل نادي لديه خط هجوم جيد للغاية وهذا يبقي المستوى عاليًا". 

    وأضاف: "كل هذا يجعلنا نحاول دومًا أن نكون في أعلى مستوى ممكن وأعلى قوة لنكون دومًا على أهبة الاستعداد للتنافس على كل البطولات".

    وأكمل: "هناك كريستيانو رونالدو في النصر وماني وجواو فيليكس، وأيضًا فابيني وديابي والنصيري في الاتحاد، وفي الهلال يوجد مالكوم، بنزيما وسالم الدوسري الذي يقدم مستويات عالية للغاية".