ثلاثة وجهات فقط يمكنه الانتقال لها.. أسطورة ليفربول يكشف مستقبل محمد صلاح
صلاح لم يعد على المستوى المطلوب في الدوري الإنجليزي
قدم نجم ليفربول السابق ديدي هامان تقييماً صريحاً لمكانة صلاح الحالية في عالم كرة القدم. وفي حديثه إلى موقع «بيت كينغ»، أشار هامان إلى أن أداء المهاجم في اللعب المفتوح مؤخراً يشير إلى تراجع في مستواه قد يثني الأندية الإنجليزية الكبرى الأخرى عن التعاقد معه.
وقال هامان: "لست متأكدًا من وجود أي نادٍ في الدوري الإنجليزي يرغب في ضمه. أعتقد أنه ليس سراً أنه تجاوز ذروة مستواه. إذا نظرت إلى آخر 18 شهرًا، فستجد أنه سجل عددًا قليلاً من الأهداف من اللعب المفتوح منذ عيد الميلاد قبل الماضي. لذا سأفاجأ إذا كان هناك من يرغب في ضمه في الدوري الإنجليزي. أعتقد أن السعودية أو الدوري الأمريكي لكرة القدم أو ربما إيطاليا هي الوجهات الأكثر احتمالاً".
خيارات محدودة في الدوريات الكبرى بأوروبا
ورغم أن صلاح لا يزال نجماً عالمياً، فإن المتطلبات المالية اللازمة لضمان التعاقد معه قد تضيق نطاق الخيارات بشكل كبير. ورفض هامان فكرة انتقال اللاعب المصري إلى الدوري الألماني أو الانضمام إلى أي من الأندية الإسبانية الكبرى، مستشهداً بأسباب مالية وتكتيكية على حد سواء لتفسير توقعاته برحيله عن نخبة أندية القارة.
وأوضح الخبير الألماني: "لقد لعب في إيطاليا. وفي إيطاليا، كما تعلمون، يحبون اللاعبين الأكبر سناً والأكثر خبرة، لذا أرى أنه قد ينتهي به المطاف هناك. لا أرى أنه سيلعب في أي من الأندية الكبرى في إسبانيا. ولا أرى أنه سيلعب في ألمانيا لأنهم لن يتمكنوا من دفع راتبه".
موسم محبط بالنسبة لصلاح
على الرغم من الانتقادات، لا يزال صلاح يركز على إنهاء مسيرته مع ليفربول بأفضل صورة ممكنة. وقد أعرب المهاجم مؤخرًا عن إحباطه من شعوره بأنه مضطر لإثبات نفسه باستمرار، وهو شعور يرى هامان أنه نهج خاطئ بالنسبة للاعب في مستواه.
وأضاف هامان: "لاعب مثله يريد دائمًا أن يثبت أنه الأفضل. لهذا السبب فوجئت ببعض تعليقاته التي قال فيها: 'لقد قدمت الكثير للنادي، فلماذا عليّ أن أثبت جدارتي كل يوم؟' لا، عليك أن تفعل ذلك لأن الأمر لا يتعلق بما قدمه في الماضي، بل بما سيفعله الآن وفي المستقبل".
نهاية حقبة في أنفيلد
من المقرر أن يغادر صلاح ليفربول هذا الصيف بعد مسيرة دامت تسع سنوات حافلة بالبطولات، جعلته أيقونة معاصرة في أنفيلد. منذ وصوله قادمًا من روما، سجل المهاجم رقمًا مذهلاً بلغ 257 هدفًا في 435 مباراة، ولعب دورًا محوريًا في فوز النادي بدوري أبطال أوروبا عام 2019 وفي فوزه بلقبي الدوري الإنجليزي الممتاز خلال تلك الفترة.
ومع ذلك، ومع تأكيد رحيله الآن، تدور التساؤلات حول المكان الذي سيلعب فيه اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا الموسم المقبل. سجل صلاح 12 هدفًا في 39 مباراة هذا الموسم؛ وقد دفع الموسم الجماعي المخيب للآمال لليفربول والتراجع الملحوظ في الأداء الفردي البعض إلى التكهن بأن فترة بقائه في قمة كرة القدم الأوروبية قد تقترب من نهايتها الطبيعية.