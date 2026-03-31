adidas Y-3/GOAL
ترجمه
تُحيي «أديداس» الروح الرياضية من جديد بإعادة طرح مجموعة «Y-3 F50 Tunit» الأيقونية
أديداس تعيد إحياء "الوحوش"
تم إطلاق مجموعة الأحذية الأصلية في الفترة التي سبقت كأس العالم 2006، في السنوات الأولى من تعاون Y-3 بين عملاق الملابس الرياضية الألماني ومصمم الأزياء الياباني الشهير يوجي ياماموتو، وتضمنت تصاميم فنية مذهلة مستوحاة من الأساطير اليابانية، وأصبحت على الفور قطعة مرغوبة للغاية لدى هواة جمع الأحذية. وقد صورت أربعة "وحوش" مزينة على شكل حذاء F50 Tunit الشهير، وقد أعيد طرحها لعام 2026: تنين أزرق، ونمر أصفر، ونسر أحمر، وذئب فضي.
- adidas Y-3
تلاقي كرة القدم مع أزياء الشارع
هذه المرة، أصبحت المجموعة جاهزة لكل من الملعب والشوارع، حيث تم تحويل الحذاء إلى نعل خارجي مريح للمشي، تم تحديثه ليتناسب مع العصر الحديث في تصميم هجين ملفت للنظر. بالنسبة لأي شخص يرغب في الاحتفاظ بها على العشب، تظل النسخة التي تحمل شعار الذئب حذاء كرة قدم، حيث تحمل نفس التصميم الفني وغطاء الأربطة من النسخة التي يمكن التعرف عليها على الفور من عام 2006، ولكن تم إعادة تصميمها بخلاف ذلك مع جميع التحديثات التقنية المطلوبة لجعلها جاهزة لعام 2026.
أحدث إصدارات Y-3
هذه هي أحدث إصدارات Y-3 من أديداس، وهي خط ملابس رياضية فاخرة رائد يعود تاريخه إلى عام 2002، ونشأ عن التعاون بين أديداس والمصمم المرموق ياماموتو. إنها شراكة كانت سابقة لعصرها بكثير من حيث دمج كرة القدم مع أزياء الشارع. وقد حصل لاعب ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام مؤخرًا على قميص Y-3 يحمل توقيعه الخاص.
- adidas Y-3
ماذا سيحدث بعد ذلك؟
سنتمكن قريبًا من إلقاء نظرة على حذاء F50 Elite Tunit Y-3 لعام 2026 على أرض الملعب مع اقتراب موعد كأس العالم 2026، حيث من المقرر أن يروج له عدد من أبرز الرياضيين التابعين لـ adidas، ومنهم لاعب ليفربول هوغو إكيتيكي. وقد تم الكشف عن الحذاء لأول مرة خلال عرض Y-3 في أسبوع الموضة بباريس، وسوف يعود هذا الحذاء الرائع إلى الساحة رسميًا يوم الأربعاء، 1 أبريل.