تييري هنري لعب دورًا .. مبابي يقطع علاقة عشرين عامًا مع نايكي من أجل شركة سويسرية

أنهى مبابي رسمياً علاقته مع نايكي بعد ما يقرب من عقدين. وقد اتفق مهاجم مدريد على شراكة تاريخية مع شركة On Holding في وقت تستعد فيه الشركة السويسرية للملابس الرياضية لدخول عالم كرة القدم الاحترافية.

كان مبابي مرتبطاً بالعلامة التجارية الأمريكية منذ أن كان في الثامنة من عمره. وإلى جانب كريستيانو رونالدو وفينيسيوس جونيور، تطوّر ليصبح أحد أبرز سفراء نايكي العالميين، إذ كان بشكل خاص واجهة سلسلة أحذية Mercurial.

وبهذا الانتقال، ينضم الدولي الفرنسي إلى شركة بنت نشاطها الأساسي حول رياضة الجري. وتتوسع On Holding الآن نحو رياضات جديدة، بعدما ضمّت أسطورة التنس روجر فيدرر كمستثمر وشريك استراتيجي في نوفمبر 2019، وتييري هنري كمدير لقطاع كرة القدم في الشركة، والذي بحسب "سبورتس فيرس" لعب دورًا هامًا في المفاوضات مع مواطنه مبابي.