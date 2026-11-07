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هيثم محمد

دراسة ومطاردة هالاند لا تكفي .. تييرنو باري "فيران توريس الغلابة" يحتل العناوين لكل الأسباب الخطأ!

فقرات ومقالات
التحليل الفني
ثيرنو باري
إيفرتون ضد كوفينتري سيتي
إيفرتون
كوفينتري سيتي
الدوري الإنجليزي الممتاز

مهاجم إيفرتون يسجل ولكن الجمهور يسخر والإعلام ينتقد

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إيفرتون

إيفرتون

مساء الجمعة، انتصر إيفرتون بثلاثة أهداف مقابل هدف على كوفنتري سيتي رغم تقدم الأخير أولًا، ريمونتادا وفوز رفع الفريق للمركز الخامس في سلم ترتيب البريميرليج، والفضل كل الفضل لمهاجمه الفرنسي تييرنو باري.

باري نصب نفسه عريسًا لليلة بهدفين وصناعة الهدف الثالث لدويسبري هول، ورغم ذلك، بقي الفرنسي محطًا للسخرية من الجمهور، والانتقادات من الإعلام!

  • هدفان ودخول صراع الهدافين ولكن

    بهدفيه ضد كوفنتري، رفع باري رصيده هذا الموسم إلى ستة أهداف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليحتل المرتبة الثانية خلف إرلينج هالاند في صراع هدافي المسابقة.

    ولكن إذا كان باري على الورق ينافس مع أمثال هالاند وإيساك على صدارة هدافي البريميرليج، المهاجم الفرنسي ينفرد بإحصائية تبرر انتقادات الإعلام والجمهور وهي أن معدل تحويله للفرص المحققة يبلغ فقط 13%! ذلك الرقم جعل باري في خانة مع أمثال فيران توريس، حيث تسجيل الأهداف لا يكفي لأن ما تضيعه يكون أضعافها، ما يثير حنق الجمهور ويجعله يركز في الجانب السلبي ويتناسى أي إيجابيات للاعب.

    الفرنسي يملك معدل أهداف متوقعة كل مباراة يتخطى سبعة ولكن إذا كان مؤخرًا يسجل الأهداف بشكل مستمر، فهو يضيعها بنفس الوتيرة الثابتة أيضًا، وهي الآفة التي لازمته طوال مشواره الكروي، إضاعة الفرص السهلة واحتياجه لثلاث أو أربع فرص للتسجيل، لدرجة أن مدرب ديفيد مويس اعترف قبل أن يدخل باري في سلسلته التهديفية بأن على إيفرتون التكيف على "المتاح من حلول هجومية" بالوقت الراهن، في إشارة إلى باري.

    المعلق الرسمي للقاء إيفرتون وكوفنتري كاد يُجن بسبب فرصة سهلة أضاعها باري في بداية اللقاء: "لمسة أولى وسدد يا باري، صعبت الأمور على نفسك يا رجل!"، ليكون الرد بهدفين مضحكين للفرنسي، رأسية اصطدمت بالحارس ودخلت، وأخرى لا أحد يعرف حقًا كيف أدخلها الشباك، ليخطف الأنظار باحتفاله الغريب بعدها!

    الغريب أن نغمة انتقاد باري هي السائدة رغم تحسن سجله التهديفي، لا توجد مباراة لإيفرتون إلا وتكون أول إحصائية يتم التركيز عليها من قبل معلق اللقاء أو المحللين في الاستوديو هي معدل تحويله للفرص الكارثي.

  • تحسن مشروط

    ينسى البعض أن باري يبلغ فقط 24 عامًا، وأنه بعد في طور التطور، ولكن دفع إيفرتون ثلاثين مليونًا لضمه من فياريال، ودفع الأخير عشرين مليونًا لضمه من بازل قبلها تجعل حجم الضغوطات كبيرًا على المهاجم الشاب لإثبات نفسه سريعًا في بيئة البريميرليج التي لا ترحم.

    الفرنسي الشاب أكد أنه يدرك أنه بحاجة للتحسن، وأنه يتابع فيديوهات نجم سيتي إرلينج هالاند، مشيرًا لصعوبة الأمر على الصعيد النفسي عندما يضيع الكثير من الفرص لأن الأمر يسيطر على ذهنه ويصعب الأمور.

    باري لم يكن محظوظًا أيضًا على الصعيد الشخصي، إذ تعرض منزله هو وصديقته للسرقة أثناء لعبه ضد نيوكاسل الأسبوع الفائت، وبدلًا من التعاطف، تعرض اللاعب للهجوم بقوة بسبب نشره وصديقته فيديوهات على تيك توك تظهر خزانة ملابسهما العامرة، ما اعتبرته الصحف وبعض من الجماهير السبب الرئيسي وراء استهداف منزل اللاعب.

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إيفرتون