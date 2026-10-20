AFP
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تين هاج يكشف كواليس خلاف رونالدو: خذلني ولم يكن يركض وتأثيره كان سلبيًا!
مدرب هولندي ينتقد مهاجمه السابق
اتهم تين هاج رونالدو بالتخلي عن فريق مانشستر يونايتد وتقديم نموذج سيئ على أرض التدريبات خلال فترته الثانية في مانشستر. وقد عمل الثنائي معًا لبضعة أشهر فقط خلال النصف الأول من موسم 2022-23 بعد أن سعى المهاجم للرحيل في صيف عام 2022. وأدى الاحتكاك المتصاعد بينهما في نهاية المطاف إلى إنهاء عقد المهاجم في نوفمبر من ذلك العام.
- AFP
خروج مرير أعقب مقابلة متفجرة
وبلغ ذلك الخلاف البارز ذروته عندما جلس الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات لإجراء مقابلة مثيرة مع بيرس مورجان بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في عدة مناسبات. وخلال ذلك البث، زعم قائد البرتغال أنه شعر بأنه "خُذل" من قبل مدربه، واعترف بأنه لم يكن يحترم الهولندي.
وفي سرده لكيفية انهيار خططه المبكرة للمهاجم المخضرم بسرعة بعد توليه المنصب، قال تين هاج لـذا أتلتيك: "لقد خذل الفريق، وخذلني، لأننا خططنا معه. لقد سافرت إلى البرتغال للتحدث معه حول ما كنت أطمح إليه، قبل أن آتي إلى يونايتد.
"من الواضح أنه واحد من الأفضل في تاريخ كرة القدم. كنت أحترمه كثيراً. لكن في ذلك الوقت، وبصفتي مدرباً، كان عليّ اتخاذ قرار عقلاني والاحتفاظ باللاعبين الذين أُعجب بهم."
تعرقل خطط تكتيكية بسبب مشاكل اللياقة البدنية
كما رفض المدرب السابق لأياكس التلميحات بأنه طالب مهاجمه بالضغط المتواصل، مؤكداً بدلاً من ذلك أن غياب الإعداد البدني خلال فترة ما قبل الموسم جعل المهاجم غير قادر بدنياً على الوصول إلى مراكز التسجيل. علاوة على ذلك، زعم أن اللاعب المخضرم حثّ زملاءه في الفريق على تخفيف حدّة جهودهم خلال الحصص التدريبية.
وفي معرض شرحه للقيود البدنية التي يعاني منها المهاجم وتأثيره على بقية غرفة الملابس، أضاف تين هاج: "في مرات كثيرة كنت أقول: رونالدو، الجميع يريد العمل من أجلك، ووضعك في المراكز الصحيحة، لكن إذا لم تستطع الوصول إلى داخل منطقة الجزاء، فلن تتمكن من التسجيل".
"لم يكن قادراً على فعل ذلك. من الخطأ أن يُنسب إليّ أنني كنت أتوقع منه القيام بالضغط. كان مرهقاً. لم يكن يستطيع. لم يكن يركض لا في حالة الاستحواذ ولا من دونه. والسبب أنه لم يُعدّ نفسه. على كل فريق كبير أن يحتضن اللاعبين الكبار، لكن اللاعبين الكبار يجب أن يعملوا من أجل الفريق".
"كان يقول للاعبين: وفّروا أرجلكم في التدريب. أنا أتفهم ذلك عندما تكون لائقاً بدنياً؛ لديك حصص تدريبية، ويمكنك توفير مجهود الأرجل. لكن أولاً، عليك أن تدرّب نفسك للوصول إلى المستويات البدنية الصحيحة".
- Getty Images Sport
تعليق دولي يُلقي بظلاله على مستقبل منتخب البرتغال
تأتي هذه التصريحات مع عودة اللاعب البالغ من العمر 41 عاماً إلى دائرة الضوء عقب خلاف علني آخر مع مدرب، وهذه المرة يتعلق الأمر بالبرتغال والمدرب السابق للنصر جورج جيسوس. فبعد جلوسه على مقاعد البدلاء طوال مباراة الفوز بنتيجة 2-1 على النرويج في دوري الأمم الأوروبية الشهر الماضي، غادر معسكر المنتخب واتهم المدرب بخيانة ثقته. وعلى الرغم من أن التحقيق أسفر عن إيقاف لمدة 30 يوماً، فإن مسؤولي الاتحاد البرتغالي لكرة القدم ما زالوا منفتحين على عودته.
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