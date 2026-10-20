وبلغ ذلك الخلاف البارز ذروته عندما جلس الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات لإجراء مقابلة مثيرة مع بيرس مورجان بعد استبعاده من التشكيلة الأساسية في عدة مناسبات. وخلال ذلك البث، زعم قائد البرتغال أنه شعر بأنه "خُذل" من قبل مدربه، واعترف بأنه لم يكن يحترم الهولندي.

وفي سرده لكيفية انهيار خططه المبكرة للمهاجم المخضرم بسرعة بعد توليه المنصب، قال تين هاج لـذا أتلتيك: "لقد خذل الفريق، وخذلني، لأننا خططنا معه. لقد سافرت إلى البرتغال للتحدث معه حول ما كنت أطمح إليه، قبل أن آتي إلى يونايتد.

"من الواضح أنه واحد من الأفضل في تاريخ كرة القدم. كنت أحترمه كثيراً. لكن في ذلك الوقت، وبصفتي مدرباً، كان عليّ اتخاذ قرار عقلاني والاحتفاظ باللاعبين الذين أُعجب بهم."