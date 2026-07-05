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Independiente v River Plate - Copa de la Liga Profesional 2024Getty Images Sport
علي رفعت

تيفيز قبل مواجهة مصر: ليس لدى الأرجنتين سوى ميسي.. هو هبة من الرب!

يوفنتوس
أنتونيو كونتي
لوتشيانو سباليتي
كارلوس تيفيز

تصريحات «الأباتشي» لم تكن مبتذلة أبدًا، حيث تحدث أيضًا عن إيطاليا ويوفنتوس

كارليتوس تيفيز، المهاجم الأرجنتيني السابق في يوفنتوس، والذي أصبح اليوم مدربًا حرًا بعد تجربته مع تاليريس، شاهد كمتفرج المباراة التي جمعت بين منتخب «الألبيسيليستي» بقيادة سكالوني ومنتخب كاب فيردي في إطار دور الـ32 من كأس العالم في ميامي، حيث يتوجه المنتخب الأرجنتيني الآن لمواجهة نظيره المصري في دور الـ 16 يوم الثلاثاء.

وتحدث تيفيز إلى وسائل الإعلام الموجودة في الملعب وهو في طريقه إلى المخرج: «لم يكن الأداء جيدًا الليلة. لم يكن أداءً جيدًا على الإطلاق. ليس لدينا سوى ميسي، نحن مجرد ميسي، هبة من الرب. لكن هل رأيتم الهدف الذي سجله؟ ليو ليس من هذا العالم. لحسن الحظ أنه موجود".

  • إيطاليا

    «من المذهل أن إيطاليا ليست هنا، هل اخترتم أخيرًا المدرب؟ أنطونيو كونتي إلى الأبد. هو الوحيد القادر على إخراجكم من هذا المأزق. سيحقق نتائج جيدة منذ السنة الأولى، فقد كان دائمًا يفعل ذلك. بعد ذلك، علينا أن نرى كيف ستسير الأمور في السنتين الثانية والثالثة، لكن عليكم المراهنة عليه دون تردد. لقد كان أفضل مدرب عملت معه. أليجري؟ هو أيضًا مدرب بارع جدًّا، وقد استمتعت بالعمل معه. لكن صحيح أنني اتهمته أحيانًا بأنه دفاعي أكثر من اللازم. مثل سكالوني، أليس كذلك؟ دعونا ننسى الأمر. بدلاً من ذلك، رأيت أنكم قد تعينون مالديني في منصب المدير الفني. إنه الأفضل في هذا المنصب، يكفي أن ننظر إلى ما حققه مع ميلان. لقد تعرفت عليه شخصيًا، إنه بارع حقًّا. إذا تمكنتم من تشكيل الثنائي كونتي-مالديني، فستكونون في أمان».

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  • يوفنتوس

    «رأيت أن يوفنتوس لم يتأهل إلى دوري أبطال أوروبا. يا لها من كارثة. سيتعين عليه إعادة بناء الفريق من جديد. سباليتي؟ لا يعجبني. لأنه يفتقر إلى الحماس. أما كونتي، فهو يتمتع بالحماس. أنا أحب الأشخاص الذين يتمتعون بالحماس. ضعوا كونتي على رأس المنتخب الوطني، وسوف يخرج منه أفضل ما فيه. أما اللاعبون المتميزون، فعليكم أن تبنوا فريقًا منهم».

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