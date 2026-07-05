كارليتوس تيفيز، المهاجم الأرجنتيني السابق في يوفنتوس، والذي أصبح اليوم مدربًا حرًا بعد تجربته مع تاليريس، شاهد كمتفرج المباراة التي جمعت بين منتخب «الألبيسيليستي» بقيادة سكالوني ومنتخب كاب فيردي في إطار دور الـ32 من كأس العالم في ميامي، حيث يتوجه المنتخب الأرجنتيني الآن لمواجهة نظيره المصري في دور الـ 16 يوم الثلاثاء.

وتحدث تيفيز إلى وسائل الإعلام الموجودة في الملعب وهو في طريقه إلى المخرج: «لم يكن الأداء جيدًا الليلة. لم يكن أداءً جيدًا على الإطلاق. ليس لدينا سوى ميسي، نحن مجرد ميسي، هبة من الرب. لكن هل رأيتم الهدف الذي سجله؟ ليو ليس من هذا العالم. لحسن الحظ أنه موجود".