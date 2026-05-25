وفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، فإن انتقال تير شتيجن — الذي يرتبط بعقد مع النادي الكتالوني حتى عام 2028 — بشكل نهائي سيكون أمرًا بالغ التعقيد. فليس فقط أن القائد السابق يتقاضى راتبًا ضخمًا، بل إن مشاكل الإصابة التي عانى منها مؤخرًا تعني أيضًا أن قلة من الأندية سترغب في تحمل المخاطر المالية التي ينطوي عليها انتقاله بشكل نهائي.
تير شتيجن يضيق الخناق على برشلونة.. هبوط جيرونا يؤذي الجار الكتالوني!
في الصيف الماضي، تعاقد برشلونة مع خوان جارسيا قادمًا من إسبانيول ليكون حارس المرمى الأساسي الجديد للفريق. أما مارك-أندريه تير شتيجن، الذي غاب عن معظم النصف الأول من الموسم بسبب إصابة في الظهر، فقد انتقل على سبيل الإعارة إلى جيرونا في يناير لاستعادة لياقته في المباريات وتأمين مكانه كحارس مرمى ألمانيا الأول في كأس العالم.
لكن بعد مشاركتين فقط مع جيرونا، تعرض لإصابة في الفخذ أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، مما أنهى فعلياً آماله في المشاركة في كأس العالم.
- Getty
سيتحمل برشلونة الجزء الأكبر من راتب تير شتيجن.
ووفقاً للتقرير، فإن برشلونة يعتزم إعارة تير شتيجن مرة أخرى بمجرد تعافيه؛ وقد وصفته الصحيفة بالفعل بأنه "الكرة الساخنة" في صفوف الفريق. وكما حدث في صفقة جيرونا، سيتعين على البلوجرانا على الأرجح تحمل جزء كبير من راتب اللاعب البالغ من العمر 34 عاماً حتى يبدي أي نادٍ اهتماماً حقيقياً بضمه.
العودة إلى جيرونا مستحيلة، حيث هبط النادي إلى الدرجة الثانية في نهاية الأسبوع.
يلعب تير شتيجن في النادي منذ اثني عشر عاماً، بعد أن انضم إليه قادماً من بوروسيا مونشنجلادباخ في عام 2014 مقابل 12 مليون يورو.
إحصائيات مارك-أندريه تير شتيجن مع نادي برشلونة:
المباريات: 423 الأهداف التي تم تسجيلها في شباك الفريق: 416 مباريات دون استقبال أهداف: 176