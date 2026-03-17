Getty Images
ترجمه
تيري هنري يزعم أن برونو فرنانديز «قضى» على زميله في مانشستر يونايتد خلال الفوز على أستون فيلا ويطلق لقبًا جديدًا على لاعب الوسط البرتغالي
لقب جديد للقائد
أطلق هنري لقبًا جديدًا على قائد مانشستر يونايتد عقب الأداء الرائع الذي قدمه ضد أستون فيلا. وفي حديثه خلال برنامج "Monday Night Football" على قناة "سكاي سبورتس"، أطلق أيقونة الدوري الإنجليزي الممتاز على صانع الألعاب لقب "براينو فرنانديز"، موضحًا أن تأثيره على أرض الملعب ينبع من سرعة بديهته وليس فقط من قدراته البدنية.
- Getty Images Sport
إشادة كبيرة بنجم مانشستر يونايتد
ورفعت تمريرات فرنانديز الحاسمة في مباراة أستون فيلا رصيده إلى 16 تمريرة هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد للنادي في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وهو يسعى الآن لتحطيم الرقم القياسي التاريخي البالغ 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد، وهو إنجاز يتقاسمه حالياً هنري وكيفن دي بروين.
أشاد هنري باللاعب البرتغالي الدولي وأطلق عليه لقبًا جديدًا، قائلاً: "إذا استطعت التحكم في سرعة عقلك، فستكون أسرع من أي شخص آخر على أرض الملعب، وهذا ما يتمتع به هذا اللاعب بوفرة.
"لقد قلت ذلك من قبل، إنه لا يلعب كرة القدم بل يفكر بها. وقد أبدع في ذلك مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الشوط الثاني، كان مثل الطفل في المدرسة الذي يتفوق على الجميع، كان يستحوذ على الكرة ويمررها إلى الأمام كلما أمكنه ذلك. أطلقت عليه الآن لقب "براينو فرنانديز" لأن هذا اللاعب يفكر على أرض الملعب، وأنا أحب ذلك."
حادثة أماد
كما شوهد فرنانديز وهو يوبخ الجناح الشاب أماد ديالو بشدة في الدقائق الأخيرة من المباراة. وسلط هنري الضوء على هذا الموقف باعتباره دليلاً على القيادة الحقيقية، مشيراً إلى أن فرنانديز ظل يطالب زملائه بأداء أفضل حتى بعد أن أصبح الفوز مضموناً.
وأضاف هنري: "كان يريد الكرة [من أماد ديالو]، كان يريد الكرة". "حصل على الكرة بعد ذلك، لكنه كان متأخراً في الحركة في تلك اللحظة. كان يريد الكرة من أماد ديالو، وليس من مانويل أوغارتي، وأردت أن أظهر ذلك لأن النتيجة كانت 3-1 ولم يتبق سوى بضع دقائق على نهاية المباراة.
"لقد ضغط على أماد ديالو لمدة سبع ثوانٍ على الأقل! هذه هي طبيعته، فهو يتجادل مع والده أو مع أي شخص، لكنه يجد طريقة في النهاية. حتى عندما يفوز، يظل على هذا النحو، فهو يطالب بالتميز من نفسه ومن زملائه. بالنسبة لي، هذا هو القائد الحقيقي. انظروا إليه، ما زال يضغط على أماد! لم يعجبه الأمر".
- AFP
السباق على المراكز الثلاثة الأولى في الدوري الإنجليزي الممتاز
وبفضل الفوز على أستون فيلا، يحافظ مانشستر يونايتد على المركز الثالث في الترتيب برصيد 54 نقطة من 30 مباراة، متقدماً بثلاث نقاط على أستون فيلا الذي يحتل المركز الرابع. ويبتعد «الشياطين الحمر» الآن بسبع نقاط عن غريمه المحلي مانشستر سيتي، الذي يحتل المركز الثاني مع تبقي ثماني مباريات على نهاية الموسم. وفي المباراة المقبلة، سيتوجه يونايتد إلى بورنموث يوم الجمعة، في آخر مباراة له قبل فترة التوقف الدولية.
إعلان