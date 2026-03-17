تيري هنري يزعم أن برونو فرنانديز «قضى» على زميله في مانشستر يونايتد خلال الفوز على أستون فيلا ويطلق لقبًا جديدًا على لاعب الوسط البرتغالي

ورفعت تمريرات فرنانديز الحاسمة في مباراة أستون فيلا رصيده إلى 16 تمريرة هذا الموسم، وهو رقم قياسي جديد للنادي في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز. وهو يسعى الآن لتحطيم الرقم القياسي التاريخي البالغ 20 تمريرة حاسمة في موسم واحد، وهو إنجاز يتقاسمه حالياً هنري وكيفن دي بروين.

أشاد هنري باللاعب البرتغالي الدولي وأطلق عليه لقبًا جديدًا، قائلاً: "إذا استطعت التحكم في سرعة عقلك، فستكون أسرع من أي شخص آخر على أرض الملعب، وهذا ما يتمتع به هذا اللاعب بوفرة.

"لقد قلت ذلك من قبل، إنه لا يلعب كرة القدم بل يفكر بها. وقد أبدع في ذلك مرة أخرى خلال عطلة نهاية الأسبوع. في الشوط الثاني، كان مثل الطفل في المدرسة الذي يتفوق على الجميع، كان يستحوذ على الكرة ويمررها إلى الأمام كلما أمكنه ذلك. أطلقت عليه الآن لقب "براينو فرنانديز" لأن هذا اللاعب يفكر على أرض الملعب، وأنا أحب ذلك."