تيري هنري حصريًا: كيليان مبابي كان يقدم الكافيار للناس طوال الوقت - والآن يتم تدميره

في حوار حصري مع GOAL، بالتعاون مع Lay's، قال هنري إن مبابي تعرض لعدم إنصاف طوال معظم مسيرته بسبب المعايير العالية التي وضعها الناس له عندما كان صغيراً.
قال هنري: "بالنسبة لي، أنا لا أفكر حتى في جائزة الكرة الذهبية، فهي تأتي مع ما تفعله. أنا أفكر فقط في أن هذا الشاب بدأ مع... لقد لعب في كأسين عالميين فقط ووصل إلى نهائيين. سجل في كأسين، فاز في أحدهما وخسر الآخر. لا يستطيع الكثير من الناس أن يقولوا ذلك. لم يفعل ذلك الكثير من الناس.
"لكن لسوء حظ كيليان، تجد نفسك في موقف عندما تقدم الكافيار للناس طوال الوقت، وفي يوم واحد فقط من السنة لا تفعل ذلك، يا فتى، سوف يتم قتلك. هذا جنون، لكن هذا هو الحال. هذا هو المستوى الذي وصل إليه.
"أحيانًا يتم الحكم عليه بناءً على ما لا يفعله أو ما لم يفعله بعد. والناس يتجاهلون ما فعله، وأنا أقول: "حسنًا، أفهم ذلك، أنا لا أقول إنه لا يستحق العقاب، لكن هل يمكننا أن نكون عادلين أحيانًا؟" هناك الكثير من التوقعات على هذا الشاب منذ أن كان في السادسة عشرة من عمره، وقد حققها دائمًا تقريبًا. بالنظر إلى سلوكه وإلى الإحصائيات، وإلى الجوائز، وإلى الأرقام، فهي ليست سيئة.
"لكن، كما قلت، إذا لم تحضر الكافيار لمضيفك في أحد الأيام، فسوف يشتكون. هذا هو الحال، وبصفته لاعباً، أعتقد أنه يجب عليه أن يتقبل ذلك. هذا يدل على أنك لاعب متميز، لأنه إذا لم تكن كذلك، لما كانوا يتحدثون عنك. لكن كل ما أعرفه هو أن هذا الرجل لعب في كأسين عالميين فقط، ووصل إلى نهائيين. أعني، إذا وصل إلى النهائي الثالث، فلن يكون ذلك مجرد تاريخ فرنسا هنا، بل ستكون هذه قصة تاريخ كأس العالم".