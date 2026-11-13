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أحمد فرهود

تيجاني رايندرز كتب التاريخ: هولندا مدينة لك يا تشافي.. ورسالة من كريسينسيو سامرفيل إلى الهلال في ليلة اكتساح اليونان

فقرات ومقالات
هولندا
تشافي هرنانديز
كريسينسيو سامرفيل
تياني ريندرز
هولندا ضد اليونان
اليونان
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

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صربيا

عودة "الكرة الشاملة"؛ نعم.. من حق جماهير منتخب هولندا الأول لكرة القدم أن تردد ذلك الآن، بعد الفوز الكاسح على اليونان.

هولندا اكتسحت ضيفتها اليونان (7-0)، مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

سباعية هولندا في الشباك اليونانية؛ جاءت بواسطة كل من "كريسينسيو سامرفيل، تيجاني رايندرز (3 أهداف)، جورين تيمبر (ثنائية) ودونيل مالين"، في الدقائق 6 و12 و18 و33 و40 و59 و61.

وبهذه النتيجة.. عزز المنتخب الهولندي موقعه في "صدارة" المجموعة الثانية، بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة؛ وبفارق 3 نقاط عن كل من اليونان وألمانيا.

المهم.. هولندا مع مديرها الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، قدمت مباراة متكاملة بكل ما تحمله من معانٍ؛ سواء في الضغط العالي وسرعة استعادة الكرة، أو تنويع الهجمات من الجناحين والعمق.

أما المنتخب اليوناني؛ فشاهدناه ينهار معنويًا بعد كل هدف هولندي يستقبله، مع عجز تام عن التعامل مع الهجمات التي تُشن عليه.

وبرز في هذه المباراة الأوروبية؛ الثنائي كريسينسيو سامرفيل وتيجاني رايندرز، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..

  • FBL-EUR-NATIONS-NEDAFP

    مفارقة غريبة.. تجربة تدريبية ثالثة لتشافي هيرنانديز

    المدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز يخوض تجربته التدريبية "الثالثة" الآن؛ وذلك مع منتخب هولندا الأول لكرة القدم، على النحو التالي:

    * التجربة الأولى: مع نادي السد القطري؛ من يوليو 2019 إلى نوفمبر 2021.

    * التجربة الثانية: مع العملاق الكتالوني برشلونة؛ من نوفمبر 2021 إلى يونيو 2024.

    * التجربة الثالثة: مع منتخب هولندا؛ من أغسطس 2026 وحتى الآن.

    وهل تعرف المفارقة الغريبة عزيزي القارئ؟!؛ الإجابة هي أن تشافي خلف المدرب نفسه - وهو رونالد كومان -، سواء في برشلونة أو مع المنتخب الهولندي.

    ورغم الانتقادات التي تعرض لها خلال تجربته مع برشلونة، وعدم تحقيقه النجاح الكبير المنتظر؛ إلا أن جماهير العملاق الكتالوني لا يمكن أن تنسى فضل تشافي الكبير، الذي جاء في فترة صعبة للغاية، وقدم للفريق جيلًا جديدًا أكثر من رائع.

    نعم.. تشافي هو من وثق في الثلاثي الإسباني الشاب "لامين يامال، فيرمين لوبيز وباو كوبارسي"؛ حيث منحهم الفرصة مع الفريق الأول لكرة القدم، ليصبحوا من أبرز نجوم العالم حاليًا.

    ويبدو أن منتخب هولندا سيكون مدينًا هو الآخر لتشافي؛ بعد حقبة كومان المليئة بالتخبطات، التي انتهت عقب بطولة كأس العالم 2026 رسميًا.

  • Ronald KoemanGetty Images

    تشافي.. منتخب هولندا مدين لك بعد تخبطات رونالد كومان!

    ومن حيث توقفنا في السطور الماضية؛ لنتحدث الآن عما نقصده بخصوص أن منتخب هولندا الأول لكرة القدم سيكون مدينًا للمدير الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، بعد تخبطات رونالد كومان.

    انظر عزيزي القارئ إلى سياسة كومان، عندما كان يشرف على تدريب منتخب هولندا؛ حيث استبعد النجم ستيفن بيرجوين من حساباته، بعد انتقاله إلى عملاق جدة الاتحاد، لاعتقاده أن اللاعب في سن السادسة والعشرين ينبغي أن تكون طموحاته الرياضية أكبر من المالية.

    لكن.. تشافي جاء بعد كومان؛ وأعلن اختلافه مع هذه الفكرة، حيث أكد التالي:

    * أولًا: التعامل مع المحترفين في السعودية؛ مثل أي لاعبين آخرين.

    * ثانيًا: المقياس لاستدعاء اللاعبين؛ هو تألقهم مع أنديتهم، وليس المسابقة التي يشاركون فيها.

    وبالفعل؛ نجد نجومًا مثل كريسينسيو سامرفيل "الهلال" وتيجاني رايندرز "القادسية"، ضمن اختيارات المنتخب الهولندي، بل ويشاركان أساسيًا ويتألقان.

    آخر المباريات التي تألق فيها محترفا السعودية مع منتخب هولندا الأول لكرة القدم، تحت القيادة الفنية لتشافي؛ جاءت ضد اليونان مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

  • FBL-EUR-NATIONS-NED-GREAFP

    كريسينسيو سامرفيل.. إبداع هولندي يوجه رسالة إلى الهلال!

    الآن.. لنركز على ما قدمه الثنائي كريسينسيو سامرفيل وتيجاني رايندرز مع منتخب هولندا الأول لكرة القدم؛ وذلك خلال مواجهة اليونان مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    ولن نكذب إذا قلنا إن هذا الثنائي، حمل المنتخب الهولندي على كتفيه؛ بل وكانا من أبرز نجوم المواجهة، التي شهدت فوز أصحاب الأرض (7-0)، على النحو التالي:

    * سامرفيل: سجل الهدف الأول.

    * رايندرز: أحرز ثلاثة أهداف "هاتريك".

    وبخصوص سامرفيل؛ شعرنا كأننا نشاهد الساحر البرازيلي نيمار دا سيلفا جونيور في عزه، تحديدًا خلال أول نصف ساعة.

    نعم.. الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لمنتخب هولندا الأول لكرة القدم، أعطى سامرفيل حرية كبيرة؛ للتحرك في المساحة بين الجناح الأيمن وعمق الملعب، وهو الأمر الذي استغله بامتياز.

    وتلاعب نجم عملاق الرياض الهلال بمدافعي اليونان، وكان مصدر الخطورة الأول للهجوم الهولندي؛ ما يؤكد أن الفريق الأزرق اكتسب جوهرة كروية، يجب استغلالها بشكل أفضل.

    وحتى الآن.. لا نشعر أن الهلال يستفيد من سامرفيل بالشكل المطلوب؛ حيث يجب إعطاؤه حرية أكبر في التحرك فوق أرضية المستطيل الأخضر، مع العودة لبداية الهجمات مثلما شاهدناه ضد اليونان.

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  • FBL-EUR-NATIONS-NED-GREAFP

    تيجاني رايندرز.. ليلة تاريخية مع هولندا بعد إبداع القادسية

    ومن ناحيته.. تيجاني رايندرز، متوسط ميدان نادي القادسية السعودي؛ ربما يكون أحد أفضل نجوم العالم حاليًا، في التحرك من الخلف إلى داخل منطقة الـ18 للخصوم.

    كما أن رايندرز؛ أثبت قدرات كبيرة جدًا في التعامل مع الكرة الثانية داخل الصندوق، خاصة بعدما انضم إلى فريق القادسية الأول لكرة القدم.

    وها هو رايندرز ينقل الإبداع من القادسية إلى منتخب هولندا الأول لكرة القدم؛ وذلك ضد اليونان مساء يوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وفي هذه المباراة؛ سجل رايندرز ثلاثة أهداف "هاتريك" في الشباك اليونانية، وذلك للمرة الأولى في تاريخه مع المنتخب الهولندي.

    وأساسًا.. نجم القادسية ساهم في خمسة أهداف، خلال آخر ثلاث مباريات مع المنتخب الهولندي؛ حيث سجل أربعة أهداف وصنع آخر.

    - أرقام رايندرز مع هولندا والقادسية في 2026-27:

    * مباريات: 19.

    * مساهمات تهديفية: 18.

    * أهداف: 13.

    * تمريرات حاسمة: 5.

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ألمانيا

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هولندا

هولندا

اليونان

اليونان

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صربيا