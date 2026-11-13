تيجاني رايندرز كتب التاريخ: هولندا مدينة لك يا تشافي.. ورسالة من كريسينسيو سامرفيل إلى الهلال في ليلة اكتساح اليونان

عودة "الكرة الشاملة"؛ نعم.. من حق جماهير منتخب هولندا الأول لكرة القدم أن تردد ذلك الآن، بعد الفوز الكاسح على اليونان.

هولندا اكتسحت ضيفتها اليونان (7-0)، مساء يوم الجمعة؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بمسابقة دوري الأمم الأوروبية، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

سباعية هولندا في الشباك اليونانية؛ جاءت بواسطة كل من "كريسينسيو سامرفيل، تيجاني رايندرز (3 أهداف)، جورين تيمبر (ثنائية) ودونيل مالين"، في الدقائق 6 و12 و18 و33 و40 و59 و61.

وبهذه النتيجة.. عزز المنتخب الهولندي موقعه في "صدارة" المجموعة الثانية، بعد أن رفع رصيده إلى 11 نقطة؛ وبفارق 3 نقاط عن كل من اليونان وألمانيا.

المهم.. هولندا مع مديرها الفني الإسباني تشافي هيرنانديز، قدمت مباراة متكاملة بكل ما تحمله من معانٍ؛ سواء في الضغط العالي وسرعة استعادة الكرة، أو تنويع الهجمات من الجناحين والعمق.

أما المنتخب اليوناني؛ فشاهدناه ينهار معنويًا بعد كل هدف هولندي يستقبله، مع عجز تام عن التعامل مع الهجمات التي تُشن عليه.

وبرز في هذه المباراة الأوروبية؛ الثنائي كريسينسيو سامرفيل وتيجاني رايندرز، وهو ما سنحاول استعراضه من ناحيتنا في السطور القادمة..