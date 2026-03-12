تيبو كورتوا يكشف أنه أرسل رسالة خاصة إلى أنتونين كينسكي بعد الأداء السيئ لحارس مرمى توتنهام في دوري أبطال أوروبا

وأشار اللاعب الدولي البلجيكي إلى أن عوامل خارجية ربما ساهمت في الأخطاء الفادحة التي أدت إلى تأخر توتنهام 3-0 بعد 15 دقيقة من المباراة التي انتهت بهزيمة الفريق 5-2. وأشار كورتوا إلى حالة أرضية الملعب في مدريد باعتبارها السبب المحتمل للانزلاقات المتكررة التي عانت منها خط دفاع توتنهام طوال الشوط الأول.

وأضاف كورتوا: "في النهاية، أعتقد أن الملعب يسبب المزيد من المشاكل، ليس فقط لتوتنهام أو أتلتيكو، ولكن للعديد من الفرق التي لعبت هناك". كما شكك في قرار إيغور تودور باستبدال كينسكي في وقت مبكر، مشيرًا إلى أن ذلك حرم اللاعب من فرصة التعويض. "ربما كان سيواصل اللعب ويقوم ببعض التصديات الرائعة، ولكنهم اتخذوا هذا القرار وهذا ما حدث".

