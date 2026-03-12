AFP
تيبو كورتوا يرد على التلميح بأن لاعبي ريال مدريد كانوا وراء إقالة تشابي ألونسو
كورتوا ينفي شائعات انتقال ألونسو
في تصريحاته بعد فوز ريال مدريد الساحق 3-0 على مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، حرص كورتوا على توضيح الأمور بشأن الأجواء السائدة في ظل النظام السابق. وقال الحارس البلجيكي للصحفيين: "لم يحاول أحد طرد شابي"، مؤكداً أن الفريق حافظ على احترافه طوال فترة تولي ألونسو منصبه على الرغم من تراجع النتائج الذي كلفه في النهاية منصبه.
التعامل مع التقارير المتعلقة بالاضطرابات التكتيكية
أشارت التقارير إلى أن لاعبين بارزين، من بينهم فينيسيوس جونيور وفيديريكو فالفيردي، وجدوا اعتماد ألونسو على تحليل الفيديو والتدريبات التكتيكية المحددة أمراً مملًا. ومع ذلك، استند كورتوا إلى خبرته في العمل تحت قيادة أنطونيو كونتي في تشيلسي ليوضح أن الرياضيين المحترفين معتادون على مثل هذه الأعباء بغض النظر عن تفضيلاتهم الشخصية.
"لقد عملنا بجد. كان الناس يقولون إننا لا نحب التكتيكات أو مقاطع الفيديو... انظر، كان لدي مدرب مثل أنطونيو كونتي الذي كان يجعلنا نتدرب لمدة ساعة كل يوم، ولم يكن ذلك مهمًا، لأننا محترفون، والعمل يأتي أولاً"، أوضح كورتوا. "إذا كان عليّ مشاهدة مقطع فيديو مدته نصف ساعة، فسأفعل ذلك. هذه هي الطريقة التي تستعد بها للمباريات. في الصيف، تحدثت إلى لاعبي دوري كرة القدم الأمريكية (NFL) الذين يقضون يومهم من الساعة 9 صباحًا حتى 6 أو 8 مساءً في مشاهدة مقاطع الفيديو، ولا يوجد أي مشكلة في ذلك".
الحياة تحت قيادة ألفارو أربيلوا
منذ رحيل ألونسو، تولى المدرب الاحتياطي ألفارو أربيلوا زمام الأمور، لكن الانتقال لم يكن سلسًا تمامًا. على الرغم من الفوز المثير للإعجاب في مباراة الذهاب من دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا ضد مانشستر سيتي، عانى ريال مدريد في الدوري المحلي، حيث تعرض لصدمة بالخروج من كأس الملك أمام ألباسيتي وخسر أرضية مهمة أمام برشلونة في سباق اللقب في الدوري الإسباني بعد هزيمته أمام أوساسونا وخيتافي.
انخفاض طبيعي في المستوى
واختتم الحارس حديثه بالتأكيد على أن تفاني الفريق لا ينبغي أن يكون موضع شك من قبل وسائل الإعلام أو الجماهير. وقال كورتوا: "لقد شكك الناس في احترافنا. كانت الأشهر الأولى مع شابي جيدة، ثم فجأة تعرضنا لانخفاض في الأداء. هذا أمر يحدث في كرة القدم"، في الوقت الذي يتطلع فيه الفريق إلى الاستفادة من الزخم الذي ولده ثلاثية فالفيردي ضد مانشستر سيتي عندما يواجه إلتشي في الدوري الإسباني يوم السبت.
