ليست شعوذة وإنما تيبو كورتوا: عرفتم الآن سر انتصارات ريال مدريد الأوروبية.. وإلى بيريز "لن تتحمّل خسارة هذا الحارس"!

"هذا الفريق مشعوذ.. إنه يفوز بالسحر والحظ"!؛ كل هذه المقولات وغيرها نسمعها عن العملاق الإسباني ريال مدريد، عندما يخوض مبارياته في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وبالطبع، هذه المقولات تقال كنوع من "المزاح" أو "السخرية"؛ بسبب فوز ريال مدريد في كثير من مبارياته الأوروبية، دون أن يقدّم المستوى المأمول منه.

لكن إذا أردت عزيزي القارئ، أن تعرف ما هو حظ ريال مدريد أو السحر الذي يفوز به أوروبيًا؛ فنحن نستطيع أن نجيبك بالفعل، بأنه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.

كورتوا، هو ذلك الحارس الذي يغيّر بتصدياته الساحرة وتألقه الكبير بين الخشبات الثلاث، نتائج المباريات بالكامل، حتى ولو كان فريقه في أسوأ حالاته؛ الأمر الذي سنحاول استعراضه في السطور القادمة..