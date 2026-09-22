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تيباس ينتقد أساليب ريال مدريد مع التحكيم: كرة بيلينجهام ليست بطاقة حمراء.. وهاوسن استحق الطرد!
تيباس ينتقد أساليب ريال مدريد
لم تتبدد حالة التوتر التي أعقبت ديربي مدريد الأخير بين أتلتيكو وريال، إذ دخل تيباس الآن على خط الجدل. فقد أثارت المباراة، التي شهدت عدة قرارات مثيرة للجدل من الحكم أورتيز آرياس، شكاوى كبيرة من معسكر ريال مدريد ومدربه جوزيه مورينيو. وأوضح تيباس أنه بينما يعترف بحق النادي في عدم الرضا عن التحكيم، فإنه لا يمكن أن يتغاضى عن الحملة العلنية التي أطلقها النادي.
وأبدى استياءه من تصاعد حدة الخطاب قائلًا: «أتفهّم الشكاوى، لكنني لا أتفهّم الطريقة التي قُدّمت بها». وفي رفضه لفكرة أن الحكام هم وحدهم المسؤولون عن النتيجة، قدّم تيباس تقييمًا صريحًا لخاتمة المباراة قائلًا: «ريال مدريد لم يخسر بسبب تلك اللقطات».
- Getty Images Sport
حرب تصريحات مع قناة ريال مدريد
وامتد التوتر إلى ما هو أبعد من أرض الملعب ليصل إلى الفضاء الرقمي، حيث نشر أتلتيكو رسالة على مواقع التواصل الاجتماعي جاء فيها 'أوقفوا الإساءة للحكام الآن.' وعندما سُئل تيباس عن هذا التصريح العلني، كشف أنه لم يطّلع بعد على التغريدة المحددة، لكنه اغتنم الفرصة للتأكيد مجددًا على المعركة القانونية والأخلاقية المستمرة بين الليجا وقناة ريال مدريد التلفزيونية الرسمية. وكان الاتحاد قد أبلغ سابقًا عن النادي بسبب فقراته التلفزيونية التي تسلّط الضوء على الحكام قبل المباريات وبعدها، وهي ممارسة يرى تيباس أنها باتت تشكل مشكلة متزايدة على نزاهة المسابقة.
وقال: "التغريدة لم أطّلع عليها. لقد أبلغنا عن سلوك قناة ريال مدريد التلفزيونية منذ فترة، وبعد ما حدث بالأمس، يجب أن نواصل التمسك بالأخلاق. إنها طريقة غير عادلة وقاسية للضغط على الحكم."
وعندما سُئل عن كون الحكم قد أصبح الشخصية المحورية في النقاش الذي أعقب المباراة، اختار تيباس الابتعاد عن مزيد من الانتقادات الفردية، مكتفيًا بالقول: "الأبطال هم من يدلون بالتعليقات، ولذلك لن أبدي رأيي."
تحليل لأبرز اللحظات المثيرة في الديربي
شهدت المباراة عدة أحداث استدعت تدخّل تقنية الفيديو المساعد للحكم أو أثارت جدلًا فوريًا داخل أرض الملعب. وكانت إحدى أبرز اللحظات طرد هاوسن، وهو قرار رأى تيباس أنه مبرر تمامًا وفقًا لقوانين اللعبة. ولم يُبدِ تعاطفًا يُذكر مع الاحتجاجات المحيطة بتلك الواقعة تحديدًا، حيث علّق قائلًا: «بطاقة حمراء كانت بلا شك حمراء، تلك التي أُشهرت في وجه هاوسن».
لكن تيباس كان أقل اقتناعًا بمزاعم أخرى أطلقها الفريق الضيف خلال المواجهة. فقد كانت هناك مخالفة شارك فيها كوتي روميرو وجود بيلينجهام، وكانت نقطة نقاش رئيسية أخرى، إذ طالب لاعبو ريال مدريد وأعضاء جهازه بإشهار بطاقة حمراء في وجه المدافع الأرجنتيني. لكن تيباس لم يتفق مع تقييمهم، موضحًا وجهة نظره بشأن اللقطة المباشرة والإعادات. وقال: «الأخرى لم تكن بطاقة حمراء. كان بإمكانك أن ترى أنه لمس الكرة أولًا».
- Getty Images Sport
حادثة كانج إن لي وفالفيردي
لحظة أخرى أثارت جدلاً واسعاً كانت تدخلاً عنيفاً من كانج إن لي على فيديريكو فالفيردي. وبدا أن الدولي الكوري الجنوبي لمس كاحل لاعب الوسط الأوروجواياني بمساميره، لكن أورتيز آرياس اختار عدم إشهار البطاقة، ولم يوصِ فريق حكم الفيديو بمراجعة على أرض الملعب.
وفي معرض تعليقه على سرعة التدخل وتعقيده، اعترف تيباس بأن عقوبة أشد كانت لتكون مبررة. وأوضح قائلاً: «يمكن احتساب بطاقة حمراء، فقد يبدو الأمر وكأنه بطاقة حمراء، وإذا أشهرتها فلا مشكلة في ذلك. وإذا لم تفعل، فقد كانت اللعبة سريعة جداً لدرجة أنني أتفهم ما حدث وانتهى الأمر».
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