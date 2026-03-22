تياجو بيتارش: لماذا قد يكون نجم أكاديمية ريال مدريد لاعب خط الوسط الدفاعي المستقبلي للفريق

عندما تولى ألفارو أربيلوا مهام التدريب في ريال مدريد عقب إقالة تشابي ألونسو، أوضح أن اللاعبين الشباب سيكون لهم دور في فترته التدريبية. صحيح أنه يمتلك مجموعة كبيرة من المواهب العالمية الباهظة الثمن للاختيار من بينها، لكن أربيلوا، الذي سبق له التدريب في أكاديمية النادي، أيد مجموعة كبيرة من المراهقين القادرين على إحداث تأثير في الفريق الأول.

وحتى الآن، فقد أوفى بوعده. فقد منح أربيلوا فرصًا للظهور لأول مرة في كل مكان، ولم يتردد في إشراك لاعبي الأكاديمية ليس فقط كبدلاء احتياطيين، بل أيضًا في أدوار بارزة. وهذا هو الحال مع الشاب تياجو بيتارش. استفاد اللاعب البالغ من العمر 18 عاماً من أزمة الإصابات التي عصفت بخط وسط "البلانكوس"، لكنه تمكن مع ذلك من حجز مكانه في قلب الملعب. فقد أبعد عدداً من أفضل المواهب عن التشكيلة، وأصبح الأسبوع الماضي أصغر لاعب في ريال مدريد يشارك مرتين في التشكيلة الأساسية في مباريات الأدوار الإقصائية بدوري أبطال أوروبا.

لكن من هو بيتارش؟ وهل لديه فرصة للانضمام إلى الفريق الأول؟ يسلط GOAL الضوء على لاعب خط الوسط الذي قد يشق طريقه إلى قمة اللعبة...

    حيث بدأ كل شيء

    وُلد بيتارش في فوينلابرادا، إحدى ضواحي مدريد، لأب مغربي وأم إسبانية. كان كرة القدم حاضرة دائمًا في حياته، وكان بيتارش لاعبًا متميزًا منذ صغره.

    من الناحية الفنية، كان ينتمي إلى الجانب الخاطئ من المدينة. هناك الكثير من الأندية الكبرى في جميع أنحاء مدريد، وبدأ بيتارش مسيرته في أسوأ نادٍ في نظر مشجعي البلانكوس، حيث بدأ مسيرته في صفوف الشباب في أتلتيكو مدريد. 

    لكنه غادر النادي المنافس في المدينة بعد عيد ميلاده الحادي عشر بفترة وجيزة، وتنقل بين عدة أندية لفترة. قضى أربع سنوات مع خيتافي، وسنة أخرى مع ليغانيس. وأخيراً، في عام 2023، انضم إلى أكاديمية ريال مدريد، وكان حينها شاباً واعداً يبلغ من العمر 16 عاماً، كان قد شق طريقه بصعوبة في أنحاء العاصمة.

    لكن فئته العمرية كانت، بشكل مفاجئ، تفتقر إلى المواهب. لا يسمح ريال مدريد عادةً للشباب بالانضمام إلى الفريق، لكن بيتارش كان الأفضل بين مجموعة متنوعة إلى حد ما. بدا لفترة من الوقت أنه قد يكون مجرد لاعب آخر من أكاديمية النادي سيتم إعارته، وقد يستقر في فريق من وسط جدول ترتيب الدوري الإسباني.  

    الفرصة الكبيرة

    لكن الأمر لم يكن كذلك. فقد ألقى تشابي ألونسو، الذي كان يسعده إشراك اللاعبين الشباب في التدريبات، نظرة أولى على بيتارش في صيف عام 2025. كانت الأسابيع التي أعقبت كأس العالم للأندية غريبة بالنسبة للبلانكوس، الذين لم يكن لديهم، كما هو معروف، سوى القليل من الوقت للتأقلم مع النظام الأكثر تعقيدًا الذي كان يعتمده المدرب الذي كان على وشك الإقالة. 

    ومع ذلك، حصل بيتارش على دقائق لعب في فترة التحضير للموسم، وكان دائمًا ضمن تشكيلة المباريات في بداية الموسم - حتى لو كانت فرصته في دخول الملعب ضئيلة. ومع ذلك، كان يلعب كرة قدم عالية المستوى طوال الوقت. استدعته إسبانيا للانضمام إلى منتخبها في كأس العالم تحت 20 عامًا، وكان لاعبًا أساسيًا في مسيرتهم حتى الدور ربع النهائي، حيث خسروا بصعوبة أمام كولومبيا. 

    ومن الغريب أن فرصته الكبيرة جاءت في مباراة متقاربة في دوري أبطال أوروبا. كان ريال مدريد متقدمًا على بنفيكا في مباراة الملحق في دور الـ16، وأشرك أربيلوا اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا للمساعدة في إنهاء المباراة. لم يلمس الكرة تقريبًا خلال 10 دقائق من العمل الدؤوب، لكنه صمد، ونجح ريال مدريد في الفوز 1-0 ليحجز مقعده في الدور التالي.

    "لا أستطيع وصف ما شعرت به الليلة الماضية. لقد حققت حلمي الأكبر. ذلك الفتى الذي كان ينام كل ليلة، يحلم دائمًا باللعب لأفضل فريق في العالم"، كتب على إنستغرام بعد المباراة. "أن أشارك لأول مرة مع ريال مدريد، وأن يكون ذلك في دوري أبطال أوروبا، وأن أرى والديّ متأثرين ومتحمسين في المدرجات، أمر لا يصدق. وأن يحدث ذلك في ملعب مليء بتاريخ النادي العريق، فهذا شيء مميز للغاية".

    تبع ذلك بـ 10 دقائق بعد أسبوع، حيث أكمل جميع تمريراته باستثناء واحدة، وبذل جهدًا كبيرًا ليختتم فوزًا بنتيجة 2-1 على أرضه في البرنابيو. 

    كيف الحال؟

    أشاد أربيلوا بهذا الأداء - حتى لو كان مفاجأة للبعض.

    وقال أربيلوا: "أتفهم أن الناس مندهشون لرؤيته يشارك لأول مرة في مباراة بدوري أبطال أوروبا، لكنه يلعب لأنني كنت واثقاً تماماً من قدرته على تقديم ما يقدمه عادةً. سيستمر تياجو في الحصول على فرص مع الفريق الأول. إنه لمن دواعي سروري أن يكون لدي لاعب مثله".

    منذ ذلك الحين، جاء لاعبون آخرون ورحلوا عن نظام ريال مدريد - لكن بيتارش بقي. مع غياب جود بيلينجهام وصعوبة داني سيبايوس في استعادة لياقته البدنية، لجأ ريال مدريد إلى بيتارش لتقديم مزيج من الجهد والجودة في التعامل مع الكرة في وسط الملعب. وقد شارك في التشكيلة الأساسية لخمس مباريات متتالية، وسرعان ما أصبح أحد الأسماء الأولى في قائمة التشكيلة التي يختارها أربيلوا. بل إنه، في الواقع، أبقى إدواردو كامافينجا الأكثر خبرة بكثير خارج التشكيلة الأساسية. 

    ولا شك أن أفضل مبارياته كانت ضد مانشستر سيتي، حيث سيطر على وسط الملعب في مباراتي الذهاب والإياب في فوز ريال مدريد السهل في دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. 

    قال بيتارش مازحاً في المنطقة المختلطة بعد المباراة: "إنها مباراة أختار دائماً أن ألعبها في لعبة FIFA".

    أهم نقاط القوة

    بدأ بيتارش مسيرته كلاعب وسط دفاعي، ومن السهل أن ندرك السبب عندما نشاهد رباطة جأشه مع الكرة. فمن النادر جدًا أن يتمكن مراهق من استلام الكرة وتداولها بهذه الكفاءة في بيئات تتسم بضغط شديد. وقد اتضح ذلك جليًا في مباراة الذهاب ضد مانشستر سيتي، حيث تصدر لاعبي الفريقين بنسبة نجاح بلغت 94% في تمريراته، مع تحقيق نسبة نجاح 100% في التمريرات الطويلة. 

    لكنه قادر أيضًا على التحرك في جميع أنحاء الملعب. تياجو ليس رياضيًا من النخبة، لكنه قادر بالتأكيد على التسارع، ولا يواجه أي مشكلة في القفز للرأس، حتى في مواجهة خصوم أكبر حجمًا. فقد تحدى إرلينغ هالاند مرة أو مرتين في الهواء، كما برزت إحدى تدخلاته الانزلاقية على جيريمي دوكو، الذي بدا أنه قد تجاوزه. كما قام الشاب بعمل جيد في تغطية المساحة خلف الظهير الأيمن ترينت ألكسندر-أرنولد عندما كان يتقدم إلى الأمام.

    هناك مجال للتحسين

    وكما هو الحال مع أي لاعب شاب، فإن النقطة الأكثر وضوحًا هي الحاجة إلى مزيد من القوة البدنية. يبلغ طول بيتارش 175 سم فقط، وقد فقد الكرة مرة أو مرتين عندما فشل في تمريرها بسرعة كافية. قد لا يمثل ذلك مشكلة كبيرة في الدوري الإسباني الذي يتسم بتجنب المخاطرة، لكنه قد يواجه بعض الصعوبات أمام الفرق الأكثر قوة بدنيًا في دوري أبطال أوروبا - ولا سيما بايرن ميونيخ، الذي سيواجهه ريال مدريد في المباراة المقبلة. 

    كما يمكنه تحسين تمركزه. لا شك أن الطاقة والاجتهاد أمران مهمان، لكن بيتارش ربما يكون متحمساً أكثر من اللازم في بعض الأحيان. ستكون هناك لحظات يحتاج فيها "البلانكوس" إلى التمسك بمراكزهم، أو أن يكونوا أكثر تنظيماً في بناء الهجمات. في لعبة تتسم بشكل متزايد بالمواجهات الفردية، يجب أن يكون بيتارش قادراً على الحفاظ على مركزه. 

    التالي... مارتن زوبيمندي؟

    يمكن أن يتغير الكثير هنا. وللإنصاف، فإن بيتارش لاعب متكامل للغاية لدرجة أنه لا توجد حدود حقيقية يمكن وضعها عليه. واعتمادًا على النظام التكتيكي، يمكنه اللعب في أي مركز في خط الوسط. ولكن إذا استمر الاستفادة من نقاط قوته، فقد يكون لدى ريال مدريد لاعب وسط دفاعي من طراز مارتين زوبيمندي. فهما يشتركان في الميل إلى التدخلات القوية، وكلاهما دقيقان في التعامل مع الكرة، ويقدمان أداءً يفوق حجمهما الفعلي.

    هناك طموح مشابه في تمريراتهما أيضًا. في حين أن كلاهما ليسا من نوعية توني كروس أو تشابي ألونسو، إلا أنهما لا يواجهان أي مشكلة في توزيع الكرة وإعداد الهجمات من مناطق أعمق. بالطبع، لا يزال الطريق طويلًا. لكن يبدو أن جميع القطع موجودة. 

    ربما لاحظ المشاهدون ذوو العيون الثاقبة أيضًا أن ريال مدريد بحاجة إلى لاعب وسط من طراز زوبيمندي. طلب ألونسو الإسباني مباشرةً الصيف الماضي، لكنه غادر ريال سوسيداد إلى أرسنال بدلاً من ذلك. وتشير صلات ريال مدريد بـ رودري إلى أنهم ما زالوا يبحثون عن لاعب بمواصفات مشابهة. لن يقوم بيتارغ بطرد لاعب مرشح لجائزة الكرة الذهبية من الفريق في أي وقت قريب. لكن المهارات المطلوبة موجودة بالتأكيد. 

    ماذا بعد؟

    المشكلة الملحة هي مستقبله الدولي. بيتارش مؤهل للعب مع كل من إسبانيا والمغرب، وقد سعى كلا المنتخبين إلى ضمه. وقد اتخذ لاعبون آخرون قرارات مماثلة في السنوات الأخيرة. اختار إبراهيم دياز اللعب مع المغرب، بينما اختار لامين يامال إسبانيا. ووفقًا لمدرب «لا روخا» لويس دي لا فوينتي، فإن بيتارش يرغب في تمثيل بطل أوروبا.

    لكن في الوقت الحالي، يبقى التركيز على البقاء في صفوف النادي. قد تكون الأشهر القليلة المقبلة حاسمة. يقترب بيلينغهام من استعادة لياقته الكاملة، وهو لاعب أساسي مضمون في وسط الملعب. أربيلوا من محبي استخدام أردا غولر على الجانب الأيسر. يبدو بيتارش الأكثر عرضة للخسارة من بين لاعبي خط الوسط الأربعة. سيكون ذلك قاسياً للغاية، بالنظر إلى مستواه في اللعب. ومع ذلك، فإن ريال مدريد لديه مسابقتان ليقلق بشأنهما، وسباق على لقب الدوري الإسباني ليواجهه. سيحتاج أربيلوا إلى مساهمة لاعبيه الاحتياطيين، وحتى لو كان ذلك يعني دوراً أقل أهمية، فقد يكون أمام لاعب خط الوسط الدفاعي الواعد هذا وقت للتألق. 

