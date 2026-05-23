"لديه خططه الخاصة".. فليك يكشف كواليس رحيل تياجو ألكانتارا عن برشلونة

خلال مؤتمره الصحفي الأخير قبل المباراة الختامية للموسم، كشف مدرب برشلونة هانزي فليك عن تفاصيل رحيل ألكانتارا، الذي ودع الفريق والجهاز الفني خلال الحصة التدريبية صباح الجمعة. وكان تياجو قد عاد في البداية إلى برشلونة كجزء من جهاز فليك الفني بعد وقت قصير من وصول المدرب الألماني إلى كامب نو في عام 2024، لكنه غادر بعد شهر واحد. ثم عاد إلى النادي في سبتمبر الماضي، إلا أنه قرر الرحيل الآن بعد موسم واحد فقط.

وسرعان ما سلط فليك الضوء على الاحترام المتبادل والعميق بين الرجلين، والذي يعود إلى فترتهما الناجحة للغاية معًا في بايرن ميونخ.

وقال الألماني للصحفيين: "لقد تحدثت بالفعل إلى الجهاز الفني واللاعبين حول تاريخي مع تياجو. عندما صعدت من منصب المدرب المساعد إلى المدير الفني في بايرن ميونخ، كان أحد أول قراراتي الكبرى هو وضعه على مقاعد البدلاء. لقد كان قرارًا قاسيًا لكلينا لأنه كان حقًا لاعبًا من طراز عالمي. كنت أقوم بتغيير الفلسفة التكتيكية في ذلك الوقت، لكن الطريقة التي تعامل بها مع الأمر - موقفه وعقليته الاحترافية - كانت مذهلة بكل المقاييس".