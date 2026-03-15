mercato tottenham

تؤكد الدوري الإنجليزي الممتاز أنه لا يمكن التنبؤ به: ثلاثة من «كبار» أندية كرة القدم الإنجليزية يواجهون خطر الهبوط. الوضع في الترتيب

ليس توتنهام وحده، بل إن وست هام ونوتنغهام فورست يتنافسان أيضًا لتجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الثانية

تاريخ حافل بالإنجازات وتقاليد تمتد لأكثر من قرن، لكن في دوري الدرجة الأولى الإنجليزي الذي يشهد تطوراً مستمراً، لا مجال للراحة. ويدرك ذلك جيداً كل من توتنهام ووست هام ونوتنغهام فورست، وهي ثلاثة فرق اعتادت على مستويات أعلى بكثير، ولا سيما توتنهام، والتي ستضطر، بدلاً من ذلك، في الجولات الثماني الأخيرة من الدوري إلى القتال حتى النهاية لتجنب الهبوط وإفساد سجل إنجازاتها. 

لا يزال توتنهام يعيش الوضع الأكثر تعقيدًا، حيث لم يعد قادرًا على الفوز على الرغم من تغيير المدرب ووصول إيغور تودور. يتفوق توتنهام حاليًا بفارق نقطة واحدة على منطقة الخطر التي يحتلها وست هام ونوتنغهام فورست، اللذان توقفا عند 29 نقطة. أمامهم، يقع فريق ليدز الصاعد حديثاً برصيد 32 نقطة. ويظهر ولفرهامبتون بعض الفخر بعد حصد 8 نقاط في آخر 5 مباريات، لكنه محكوم عليه بالانتظار حتىتتأكد حسابات الهبوط. كما يبتعد فريق بيرنلي عن الثلاثي المعرض للخطر، حيث يتوقف رصيده عند 20 نقطة مع بقاء 8 مباريات على نهاية الموسم.

على الورق، يبدو أن نوتنغهام فورست لديه أسوأ جدول مباريات، حيث لا يزال عليه مواجهة أستون فيلا وتشيلسي ومانشستر يونايتد. في غضون ذلك، تتجه الأنظار إلى المواجهة المباشرة الأسبوع المقبل بين توتنهام ونوتنغهام فورست.

  • تودور وصعوبات توتنهام

    من الفوز بدوري أوروبا إلى الهبوط: سيناريو كابوسي لفريق «سبيرز» ومشجعيه الذين يجدون أنفسهم، بعد أشهر قليلة من الفرحة العارمة، في وضع لم يسبق لتوتنهام أن عاشه منذ تأسيس الدوري الإنجليزي الممتاز. بالتأكيد، يجب القول إن التوقعات في بداية الموسم لم تكن مشرقة: في الواقع، في الموسم الماضي، احتل توتنهام بقيادة بوستيكوغلو المركز السابع عشر في الدوري، على بعد خطوة واحدة من منطقة الهبوط. تم استثمار كل الطاقات في الدوري الأوروبي، لكن النجاح لم يصرف الأنظار عن الثغرات الفنية في التشكيلة والاستثمارات الخاطئة لإدارة ليفي.

    كودوس، تيل، تشافي سيمونز، غالاغر، دانسو، كولو مواني: هذه هي الأسماء التي تم التعاقد معها لإعادة توتنهام إلى الدوري الإنجليزي الممتاز بتكلفة إجمالية تجاوزت 200 مليون جنيه إسترليني. على الرغم من ذلك، لم يتمكن توتنهام، بين الأداء الضعيف والإصابات، من رفع رأسه، وبعد عام واحد يجد نفسه مرة أخرى في منطقة الهبوط. إذا كان الفارق في العام الماضي شاسعاً (13 نقطة عن ليستر الذي احتل المركز 18)، فإن الوضع مختلف هذا العام. قبل ثماني جولات من النهاية، لا يفصل سوى نقطة واحدة بين فريق تودور وما يمكن اعتباره كابوساً بكل المقاييس.

  • وست هام: التراجع الذي أعقب رحيل مويس

    فريق لندني تاريخي آخر يمر بفترة عصيبة. فإلى جانب توتنهام، يواجه وست هام أيضًا خطر الهبوط الصادم الذي لم تشهده تلك المنطقة منذ 15 عامًا. وقد عاش «الهامرز» مواسم على مستوى عالٍ، وتأهلوا إلى البطولات الأوروبية، وبلغت إنجازاتهم ذروتها بالفوز بدوري المؤتمرات في موسم 2023-2024 على حساب فيورنتينا. لكن مع انتهاء الحقبة الثانية لديفيد مويس، التي استمرت 5 مواسم، يبدو أن الريح قد تغيرت. لوبيتيغي، بوتر، والآن إسبيريتو سانتو، جميعهم مدربون ذوو خبرة دولية، لكن الثلاثة عاجزون عن الحفاظ على استمرارية النتائج التي حققها مويس نفسه. أضعفت عمليات بيع النجوم باكيتا وكودوس وأغورد تشكيلة الفريق بشكل ملحوظ، وفي الوقت نفسه، تم إنفاق 200 مليون يورو في سوق الانتقالات فقط على لاعبين واعدين ولكنهم ليسوا ضمانات حقيقية. 

  • مسارات نوتنغهام فورست المتباينة

    يضم رصيده لقبين في دوري أبطال أوروبا، لكنه قضى مؤخراً سنوات عديدة في دوريات الدرجات الدنيا لكرة القدم الإنجليزية. وقد يضطر أحد أقدم الأندية عبر القنال، بعد ما بذله من جهد كبير للعودة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز، إلى مغادرته مجدداً بعد أربع سنوات فقط من صعوده في موسم 2021-2022. وقد يأتي كل هذا بالنسبة لنادي نوتنغهام فورست في ذروة إنجازاته خلال السنوات الأخيرة. المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز والتأهل إلى دوري المؤتمر، حيث لا يزال الفريق في المنافسة مؤقتًا في دور الـ16. لكن النقاط الـ29 التي جمعها في الدوري تروي قصة مختلفة تمامًا: موسم مضطرب بين صفقات سوق الانتقالات غير الموفقة، مثل دوغلاس لويز ولوكا، وتغييرات المدربين، وربما أيضًا قليل من قلة الخبرة لفريق لم يكن معتادًا على اللعب كل ثلاثة أيام. ثلاثة مدربين على قائمة الرواتب من بوستيكوغلو إلى دايتش وانتهاءً بفيتور بيريرا: لم تتغير الأوضاع.

