يُعد بايرن ميونيخ أحد المرشحين للفوز بدوري أبطال أوروبا، وهو فريق يعرفه لوكا توني جيدًا بعد أن لعب فيه من عام 2007 إلى 2010، حيث فاز بدوري ألمانيا وكأس ألمانيا وكأس الرابطة. وتحدث المهاجم السابق عن الفريق الحالي الذي يرى فيه أوجه تشابه مع فريق بايرن الذي كانيلعب فيه قائلاً: «بالمقارنة مع الفترة التي كنت ألعب فيها، لا توجد فروق، فقدكان لديهم دائمًا عقلية الفوز وروح الفوز. هذه هي الجوانب التي يشرحها اللاعبون الأكبر سنًا في المجموعة للوافدين الجدد. كين لاعب متكامل - يشرح توني لميكروفونات Prime Video - وهو أحد المهاجمين القلائل الذين يتمتعون بهذه الصفة حقًا. لديه شخصية، ومهارة فنية، وقدرة على المراوغة، وسهولة في اللعب. تعجبني ذكائه، فهو يلعب في نفس المناطق التي كنت أحبها، على سبيل المثال أراه غالبًا عند القائم الأول".
توني: "أنا ساخر وأتحدث بصراحة، وأقول إن من مصلحة بعض المديرين والوكلاء التعاقد مع لاعبين من الخارج"
"يجب إصلاح كرة القدم للشباب في إيطاليا"
ثم انتقل لوكا توني إلى الحديث عن الوضع الحالي لكرة القدم الإيطالية، بين خطر غياب المنتخب الوطني عن كأس العالم مرة أخرى والعمل الذي يتم القيام به في أكاديميات الشباب: "الأمر المهم ليس الوصول إلى كأس العالم، بل الذهاب إليه ليس لمجرد الذهاب. كرة القدم الإيطالية للشباب بحاجة إلى إصلاح، فلم يحدث أبدًا أن حاولنا الذهاب إلى كأس العالم بهدف الوصول على الأقل إلى المراكز الثمانية الأولى. سأكون صريحاً، وأقول إن بعض المديرين وبعض الوكلاء يفضلون جلب لاعبين من الخارج. أنا ساخر، وبالنسبة لي، فإن الدائرة أكبر. بعض الأندية الكبرى تنفق الكثير على الفرق الأولى وقليلاً جداً على فرق الشباب؛ وهناك بعض مدربي الأكاديميات الذين يعملون في وظيفتين أو ثلاث لأنهم يتقاضون رواتب قليلة من الأندية التي يعملون بها".
