Goal.com
مباشر
FC Internazionale v Juventus FC - Serie AGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

ترجمه

توني: "أزمة كرة القدم؟ إنتر ميلان خدعنا. هناك القليل من المديرين الذين يعرفون كيف يديرون كرة القدم. إيطاليا بحاجة إلى لاعبين مثل باجيو ومالديني"

أزمة الأكاديميات وكرة القدم الإيطالية؟ المهاجم السابق لديه حل: جلب لاعبين سابقين من الطراز الرفيع مثل روبرتو باجيو إلى الأقسام الشبابية.

لوكا توني، المهاجم السابق لفيورنتينا وبايرن ميونيخ، بالإضافة إلى كونه بطل العالم مع إيطاليا في عام 2006، أجرى مقابلة مطولة مع صحيفة La Repubblica تحدث فيها بشكل شامل عن الفترة السيئة التي يمر بها كرة القدم الإيطالية، وفي ضوء المباريات الفاصلة المؤهلة لكأس العالم القادمة التي ستقام في بيرغامو ضد أيرلندا الشمالية في الجولة الأولى يوم 26 مارس. 

وفقًا للمهاجم السابق، فإن المشكلة، التي أبرزها الفشل في دوري أبطال أوروبا، هي مشكلة هيكلية - حيث خدعتنا نهائيات إنتر ميلان بأن كل شيء على ما يرام - تتعلق بتدريب المديرين الإيطاليين ومراكز تدريب اللاعبين الشباب لدينا، التي تحتاج إلى لاعبين سابقين من المستوى الرفيع مثل روبرتو باجيو وباولو مالديني. 

  • نموذج بايرن

    "وصلت إلى بايرن مع ريبيري وبودولسكي وكلوزه، وأعدناهم إلى القمة. منذ ذلك الحين، قاموا في كل موسم بضم لاعب أو لاعبين متميزين لإضافتهم إلى تشكيلة مجربة. بالطبع، هم لا يخطئون في التعاقدات. 

    في ميونيخ، يستثمرون ما يجنونه. كثيرًا ما أسمع عن الدوري الممتاز، وعن طرق لجلب المزيد من المال. الحقيقة هي أننا بحاجة إلى المزيد من المديرين الذين يعرفون كيفية إدارة كرة القدم. بعض الأندية تضطر إلى الاستدانة للفوز بدوري أبطال أوروبا. أما بايرن، فميزانيته في حالة فائض".

    • إعلان

  • الأزمة الإيطالية في أوروبا: "إنتر ميلان خدعنا"

    "يجب أن يجعلنا الأداء الأوروبي الإجمالي للفرق الإيطالية نفكر. الدوري الإيطالي يمر بمرحلة صعبة. المنافسة مع الفرق الكبرى صعبة، نحن بعيدون عنهم. نهائيان إنتر ميلان أعطونا أملاً زائفاً، والآن عدنا إلى الواقع. 

    أتالانتا هي الفريق الذي لديه أقل عدد من الندم. النتيجة 6-1 ثقيلة، لكن لا يمكن مقارنتها مع بايرن. لم يعجبني نابولي. تعرض للعديد من الإصابات، حسناً، لكنه أهدر مباريات كان يجب أن يفوز بها. كانت دوري أبطال أوروبا سيئة بالنسبة لكونتي. خيب إنتر آمالي، كان يجب أن يتأهل مع بودو. يوفنتوس مع غلطة سراي يجب أن يندم على مباراة الذهاب".

  • قطاعات الشباب بدون قواعد

    "يجب الاهتمام أكثر بالقطاعات الشبابية. هناك القليل من المرافق المخصصة للأطفال. وبعض القواعد خاطئة. على سبيل المثال، لم تعد هناك قيود على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و18 عامًا: يمكنهم تغيير الفريق كل موسم.

    ابني ليوناردو يبلغ من العمر 12 عامًا، ويلعب في ساسولو، ويمكنني أن أنقله إلى مكان آخر بعد فترة، وبذلك تجد النادي الذي استثمر فيه لا يملك شيئًا. الخطر هو أن يفتح سوق للعائلات: أعطيك 5 آلاف يورو إذا أحضرت ابنك إليّ، والعكس صحيح. هكذا يتم إفساد الأطفال".

  • نحتاج إلى شخص مثل باجيو

    "التنس في إيطاليا منظم بشكل جيد. في كرة القدم، وضع باجيو برنامجًا لإعادة الإطلاق ولم يتم أخذه بعين الاعتبار. الإصلاحات يقوم بها من لم يلعب قط. يجب أن يكون هناك شخصيات سياسية، ولكن يجب أن يرافقهم شخص يعرف كرة القدم: اتصل بمالديني، اتصل بباجيو. وإلا فسوف نستمر في إثارة السخرية".

0