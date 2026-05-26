تونس | أرادوا الاختباء من العدو فوصوله لـ"السينما العالمية" .. نسور قرطاج في كأس العالم 2026 تحت أنظار لويس إنريكي وتخطي "التمثيل المشرف"

سلسلة "Star Wars" أو "حرب النجوم"؛ واحدة من أشهر الأفلام العالمية، التي حصلت أجزاء منها على جوائز "الأوسكار" .. إن كنت من محبي الأفلام الأجنبية فحتمًا شاهدتها أو على الأقل سمعت عنها، لكن ربما ما لا تعرفه عنها أن أجزاء منها صُورت في تونس في سبعينيات القرن الماضي (الـ20).

أهلًا بك في عالم "مطماطة"..

من العاصمة التونسية، ستتجه إلى الجنوب الشرقي، تحديدًا لمسافة 450 كم، أي حوالي أربع ساعات و30 دقيقة بالسيارة .. بعدها ستشعر أنك انتقلت بألة زمنية إلى حقبة مختلفة تمامًا عن التي نعيشها.

في البداية، ستظن أنك تائه في صحراء مليئة بالتلال والهضاب الصخرية، لكن ما إن تأخذ جولة في المنطقة وكلما تعمقت أكثر داخل "مطماطة"، ستجد الكثير من "الحفر"؛ داخلها منازل، حينها ستكتشف عالم "الأمازيغ"، وأماكن تصوير أجزاء من سلسلة أفلام "حرب النجوم".

قف على حافة إحدى الحفر، وانظر تحت أقدامك، سترى فناء واسع، ومنه تتفرع عدة غرف، هنا كان يعيش الأمازيغ؛ الذي هم السكان الأصليون لشمال أفريقيا، الجزء المغاربي منها تحديدًا، بهدف حماية أنفسهم والاختباء وقت الحملات الاستعمارية.

ربما الوصف وحده لن يكفي لتخيل مدى الإبداع الذي أنشأه الأمازيغ قديمًا، لذا خذ جولة في منطقة "مطماطة" عبر هذا الفيديو، لتنتقل معه إلى عالم آخر..





أما عن سلسلة "حرب النجوم"، فهي تُصنف من الأفلام الخيالية، حيث أراد مخرجها جورج لوكاس التصوير في مكان صحراوي وكأنه من عالم آخر، حتى زار "مطماطة" واستقر على التصوير بها، حتى أطلق عليها في فيلمه "كوكب تاتوين" - استحوى الاسم من مدينة تطاوين" التونسية - حيث الموطن الأصلي لبطل السلسلة "لوك سكاي ووكر" ووالده "أناكين".

إن ذهبت إلى هناك يومًا، اسأل عن فندق "سيدي إدريس" أو ربما لن تحتاج لتسأل، فهو الأشهر هناك، وبه يمكنك أن تشاهد بعض ديكورات "حرب النجوم"، التي لا تزال موجودة بالفندق حتى يومنا هذا، كمزار سياحي، ويمكنه أن تقيم في غرفه أيضًا لبعض الليالي، ولحين أن يأتي هذا اليوم، خذ جولة بالفندق عبر هذا الفيديو..





الآن انتهت رحلتنا في "مطماطة"، لننتقل لرحلة مختلفة، لننتقل إلى العالم الذي تحبه عزيزي القارئ والذي أتى بك إلى هنا، حيث كرة القدم والتعرف عن قرب بالمنتخب التونسي، مع نبذة بسيطة في البداية عن أحد أشهر الشخصيات العسكرية في تاريخ البلد..



