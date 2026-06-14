يواجه المنتخب التونسي – حاله كحال بعض المنتخبات – بعض العقبات في استعداداته لافتتاح مشواره بكأس العالم 2026، حيث من المقرر أن يواجه السويد، غدًا الإثنين.
قد تكون أول التأجيلات .. تحذيرات مكسيكية تهدد مواجهة تونس والسويد في كأس العالم 2026
تونس تستعد للسويد تحت الأمطار
من المقرر أن يلتقي المنتخب التونسي بنظيره السويدي، في تمام الساعة الخامسة فجر غدٍ الإثنين، بتوقيت مكة المكرمة، في مونتيري المكسيكية.
وخاض نسور قرطاج حصتهم التدريبية أمس السبت، تحت أمطار غزيرة، لكن دون وصول تحذيرات تضطر لإلغاء المران أو تأجيله أو إقامته في الغرف المغلقة.
تحذيرات جوية بشأن مواجهة تونس والسويد
حتى الآن وعلى مدار الثلاثة أيام الماضية، تسير مباريات كأس العالم 2026 في مواعيدها المحددة مسبقًا، دون أي تأجيلات، رغم المخاوف الجوية بشأن حالة الطقس المتقلبة في الدول المستضيفة سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو كندا أو المكسيك.
لكن أول تحذير جوي يهدد مباراة، جاء متعلقًا بموعد لقاء تونس والسويد، فجر غدٍ الإثنين، صحيح أنها ليست تحذيرات قوية إلا أن هناك مؤشرات قد تهددها.
بحسب الأرصاد الجوية في مونتيري المكسيكية، فإن هناك توقعات بوجود سحب كثيفة مع احتمالية أن تكون مصحوبة بعواصف رعدية متفرقة، مساء اليوم بالتزامن مع موعد لقاء تونس والسويد – بتوقيت البلد الأمريكي – ما قد يدفع لتأجيله أو ربما إيقافه لبعض الوقت.
حتى الآن الوضع طبيعي في مونتيري ولا يوجد أي شيء طارئ أو استثنائي، جميعها مؤشرات، لا ترتقي للخطورة بعد.
بروتوكول تأجيل المباريات
الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لا يطبق بروتوكلات خاصة بشأن حالات الطقس، إذ أن الأمر متروك للبلد المنظم.
في المكسيك، وبالحديث عن العواصف الرعدية تحديدًا، فإنه إذا تم رصد برق في نطاق الملعب يقارب 8 أميال، يتم إيقاف المباريات على الفور ويتم إخلاء الملعب إلى أن يزول الخطر.
ويستمر إيقاف المباراة مهما طالت المدة الزمنية إلى أن يزول الخطر تمامًا، إذ تبقى سلامة الحاضرين فوق كل اعتبار، ولا يحق للفيفا الاعتراض.
مشوار تونس في كأس العالم 2026
بعد مواجهة السويد، فجر غدٍ الإثنين، يلتقي نسور قرطاج باليابان ثم هولندا يومي 21 و26 من يونيو الجاري، حيث يقع في المجموعة السادسة بكأس العالم 2026.