تونالي: "غاتوسو هو الخيار الأمثل لهذه النسخة من المنتخب الإيطالي، ففي الأوقات الحرجة نحتاج إلى ضربة قوية"

يستعد ساندرو تونالي لمباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم. في 26 مارس المقبل، ستلعب إيطاليا ضد أيرلندا الشمالية في بيرغامو، حيث ستكون الفائزة في هذه المباراة هي التي ستتأهل إلى النهائي الذي سيُقام على أرض الفائز في مباراة ويلز-البوسنة.

قال لاعب خط الوسط الإيطالي في نيوكاسل في مقابلة مع قناة سكاي سبورت : "تفكر في الأمر دائمًا لأن اللحظة تقترب في النهاية، ومن المستحيل ألا تفكر فيها. لا يغيب عن بالك أبدًا أننا في شهر مارس، وستكون هذه واحدة من أهم المباريات بالنسبة لنا في السنوات الأخيرة، وعلينا أن نلعب بأفضل طريقة ممكنة. تزداد التوتر والضغط يومًا بعد يوم. علينا أن نكون في أفضل حالاتنا، ونلعب كما نعرف، ونذهب إلى كأس العالم".