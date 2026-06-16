نجم هوليوود يرشح لامين يامال لشخصية "سبايدر مان" ويضع خوليان ألفاريز بفريقه الخيالي!

على الرغم من الضجة الإعلامية الهائلة التي أحاطت بفيلمه، ظل هولاند يراقب عن كثب ما يجري على أرض الملعب وكذلك على الشاشة.

وأبدى تقييمًا إيجابيًا لفريق لويس دي لا فوينتي، حتى وإن لم تسر مباراة الافتتاح ضد الرأس الأخضر وفقًا للخطة الموضوعة تمامًا. وقال هولاند خلال ظهوره في العاصمة: «إسبانيا هي إحدى القوى الكبرى تاريخيًا في عالم كرة القدم».

ولا يزال الممثل متفائلاً بأن هذا العملاق الأوروبي قادر على التعافي من أي انتكاسات مبكرة والتقدم بعيداً في البطولة. وأضاف أنه مقتنع بأن الفريق «قادر على تقديم أداء رائع في المسابقة» في سعيه للفوز بلقبه العالمي الثاني على الساحة الدولية في أمريكا الشمالية.