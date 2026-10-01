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أحمد فرهود

توم بيشوف ضد صربيا: رسالة إلى ألمانيا وبايرن ميونخ.. ثنائية ذهبية أمامكم فـ"تحرروا من متلازمة جوشوا كيميتش"!

فقرات ومقالات
توم بيشوف
يوزوا كيميش
ألمانيا
بايرن ميونخ
يورجن كلوب
فنسنت كومباني
ألمانيا ضد صربيا
صربيا
دوري الأمم الأوروبية - المسار الأول

ليلة رائعة لموهبة ألمانيا وبايرن ميونخ..

"لعلها الانطلاقة الحقيقية الآن يا يورجن كلوب"؛ هكذا سأقولها بصوت عالٍ، وذلك بعد فوز منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم ضد نظيره الصربي.

ألمانيا بقيادة كلوب؛ فازت (2-0) ضد منتخب صربيا الأول لكرة القدم، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

وهذا هو الفوز الأول للمنتخب الألماني في عهد كلوب؛ وذلك بعد التعادل (1-1) مع هولندا، والسقوط المفاجئ بـ"هدف نظيف" أمام اليونان.

وتزامن فوز ألمانيا الأول في عهد كلوب، مع بروز نجم شاب صغير ضد صربيا؛ وهو توم بيشوف، متوسط ميدان العملاق المحلي بايرن ميونخ.

وسجل بيشوف هدفًا في الدقيقة 39؛ بينما تكفل زميله فلوريان فيرتس بإحراز الثاني ضد المنتخب الصربي، في الدقيقة 61.

وبهذه النتيجة.. وصلت ألمانيا إلى النقطة الرابعة، في "المركز الثالث" بالمجموعة؛ في الوقت الذي تجمد فيه منتخب صربيا في القاع، بدون أي نقطة.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يُمكن الوقوف أمامها، بعد ظهور توم بيشوف ضد صربيا..

  • توم بيشوف.. الظهور الأول في عهد يورجن كلوب

    شارك توم بيشوف، متوسط ميدان نادي بايرن ميونخ الألماني، لأول مرة مع منتخب "المانشافت"، في عهد المدير الفني المخضرم يورجن كلوب؛ وذلك في مواجهة صربيا، ضمن الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    وإجمالًا.. هذه هي المباراة الثانية التي يُشارك فيها بيشوف، مع منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم؛ بعد مواجهة فرنسا على المركزين الثالث والرابع في دوري الأمم الأوروبية، موسم 2024-2025.

    المهم؛ هذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 سنة، والذي يجيد في خط الوسط، سجل هدفه الدولي الأول في شباك صربيا.

    * أرقام توم بيشوف مع منتخب ألمانيا:

    - مباريات: 2.

    - دقائق: 102.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 0.

    ولعب بيشوف 25 دقيقة كـ"بديل" ضد فرنسا؛ بينما شارك "أساسيًا" ضد منتخب صربيا الأول لكرة القدم، قبل استبداله في الدقيقة 77.

  • ماذا قدّم توم بيشوف في مباراة ألمانيا وصربيا؟!

    وبعيدًا عن لغة الأرقام؛ فقد قدّم لنا النجم الألماني الشاب توم بيشوف مستوى أكثر من رائع ضد منتخب صربيا الأول لكرة القدم، في الجولة الثالثة من منافسات "المجموعة الثانية" ببطولة دوري الأمم الأوروبية 2026-2027.

    الأداء الرائع الذي قدمه بيشوف ضد صربيا، مساء يوم الخميس؛ يُمكن تلخيصه في مجموعة من النقاط السريعة، هي:

    * أولًا: هدوء على الكرة تحت الضغط.

    * ثانيًا: تحكم رائع في رتم اللعب.

    * ثالثًا: التحرك بين الخطوط.

    * رابعًا: تمريرات ذكية.

    * خامسًا: زيادة هجومية.

    والهدف الذي سجله بيشوف، في الدقيقة 39 من عمر مواجهة صربيا؛ جاء من خلال ذكاء في التحرك، مع زيادة هجومية ومتابعة للكرة داخل منطقة الـ18.

  • توم بيشوف.. رسالة إلى يورجن كلوب وفينسنت كومباني

    واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ ربما ما قدّمه النجم الألماني الشاب توم بيشوف ضد منتخب صربيا الأول لكرة القدم، بمثابة رسالة إلى المديرين الفنيين يورجن كلوب وفينسنت كومباني.

    هذه الرسالة؛ هي ضرورة حجزه مقعد دائم في "التشكيل الأساسي" لمنتخب ألمانيا الأول لكرة القدم والعملاق المحلي بايرن ميونخ، بجوار أليكساندر بافلوفيتش.

    نعم.. كومباني يمنح الدقائق إلى بيشوف في بايرن ميونخ؛ كما ظهر اللاعب الشاب البالغ من العمر 21 سنة أخيرًا مع كلوب، في منتخب ألمانيا الأول لكرة القدم.

    لكننا نقصد هُنا، تثبيت هذه الثنائية بـ"شكل أساسي" في ألمانيا والبايرن؛ بدلًا من الاعتماد المبالغ فيه على جوشوا كيميتش، والتي تتحول أحيانًا إلى "متلازمة كروية" حتى لو كان مستواه سيئ..

    * أرقام بيشوف مع بايرن ميونخ في 2026-27:

    - مباريات: 7.

    - دقائق: 205.

    - أهداف: 1.

    - تمريرات حاسمة: 2.

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  • كلمة أخيرة.. توم بيشوف "موهوب" لكن لنحذر رغم ذلك!

    الخلاصة من كل ما سبق عزيزي القارئ؛ أننا أمام موهبة ألمانية مهمة للغاية، وهو النجم الشاب توم بيشوف البالغ من العمر 21 سنة.

    هذا اللاعب بـ"التوظيف" السليم، مع اللعب بشكلٍ مستمر؛ سوف يتطور بشكلٍ أكبر بكثير، ليخدم منتخب ألمانيا الأول والعملاق المحلي بايرن ميونخ.

    وأيضًا.. نحن سنحاول أن نكون حذرين أكثر؛ لأننا في النهاية نتكلم عن خصم سهل تألق أمامه بيشوف، وهو منتخب صربيا الأول لكرة القدم.

    صربيا ليس الخصم الذي نقيس عليه تألق لاعب من عدمه؛ لكن اللاعب الموهوب يظهر من لمسته، رغم كل شيء.

    وكما ذكرنا.. لمسة بيشوف على الكرة؛ نشعر فيها بالهدوء والرزانة والذكاء، وهي شروط مطلوبة في لاعبي خط الوسط الآن.

    وليس أمامنا سوى الانتظار؛ لرؤية ما سيقدمه توم بيشوف في المباريات القادمة، سواء مع منتخب ألمانيا أو البايرن.