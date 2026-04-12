Getty/GOAL
ترجمه
توم برادي يسخر من ريان رينولدز وروب ماك بعد أن تلقى ريكسهام خسارة موجعة أمام برمنغهام سيتي
برادي يزعم أحقيته بالتفاخر
استمتع برادي بالفوز 2-0 في ملعب سانت أندروز. كان الناديان قد ضمنا الصعود من دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي، لكنهما يعيشان حالياً مسارين متباينين في الدرجة الثانية الإنجليزية. بعد المباراة، نشر لاعب الوسط السابق على قصصه في إنستغرام: "فوز كبير. من الممتع دائماً أن تهزم أصدقاءك." أنهت هذه النتيجة سلسلة بائسة من ثلاث هزائم متتالية لبيرمنغهام، الذي صعد الآن إلى المركز الخامس عشر في جدول الترتيب. في المقابل، أضاع الزوار، أصحاب المركز السابع، فرصة مهمة لتقليص الفارق مع مراكز الملحق.
- Getty Images Sport
عرضٌ مهيمن من أصحاب الأرض
سيطر الفريق المضيف على مجريات المباراة. وسجّل كارلوس فيسنتي وكريستوف كلارير الهدفين الوحيدين ليضمنا ثلاث نقاط حيوية. وشعر المدرب كريس ديفيز أن فريقه كان بإمكانه الفوز بفارق أكبر، مشيراً إلى أن ريكسهام لم يسدد أي كرة على المرمى. وقال: "استمتعت حقاً بمشاهدة الفريق اليوم، وأعتقد أننا كنا ممتازين طوال الوقت. عندما لا يسدد الخصم أي كرة على مرماك، وتسجل هدفين، كان يمكن أن تصبح خمسة في الحقيقة، لكن هذا هو كل شيء. ليس الأمر سهلاً أبداً بعد أن تخسر بضع مباريات وتريد أن ترتد بفوز، لكنني أعتقد أننا كنا بحاجة إلى أداء كبير، فوز كبير يُعد بمثابة بيان."
لا تزال الآمال في التأهل إلى الأدوار الإقصائية قائمة
على الرغم من الهزيمة المخيبة للآمال، يصرّ فيل باركنسون على أن ريكسهام لم يتخلَّ عن طموحاته في الدوري الإنجليزي الممتاز. وتتركهم الخسارة على بُعد أربع نقاط عن المركز السادس، لكن المدير الفني لا يزال متحديًا. وقال: "لقد مررنا بأسبوع صعب هذا الأسبوع. لكننا لم نُقصَ بعد. لم ينتهِ الأمر بعد. ربما يشطبنا الناس ويمكنك تفهّم ذلك إلى حدٍّ ما، لكن داخل غرفة الملابس، نحن لا نشطب أنفسنا، ونحن على بُعد فوز واحد من أن نعيد تشغيل الأمور من جديد."
- Getty Images Sport
الطريق أمامك
وبالنظر إلى المستقبل، يحتاج ريكسهام بشدة إلى عودة سريعة إلى سكة الانتصارات لإنقاذ آماله المتلاشية في بلوغ الملحق وضمان ترقية تاريخية أخرى، مع مباراة على أرضه ضد ستوك تلي ذلك. وفي الوقت نفسه، يتعين على برمنغهام استثمار هذا الزخم لضمان البقاء وترسيخ مكانته في التشامبيونشيب استعدادًا لرحلة إلى هال.