سيطر الفريق المضيف على مجريات المباراة. وسجّل كارلوس فيسنتي وكريستوف كلارير الهدفين الوحيدين ليضمنا ثلاث نقاط حيوية. وشعر المدرب كريس ديفيز أن فريقه كان بإمكانه الفوز بفارق أكبر، مشيراً إلى أن ريكسهام لم يسدد أي كرة على المرمى. وقال: "استمتعت حقاً بمشاهدة الفريق اليوم، وأعتقد أننا كنا ممتازين طوال الوقت. عندما لا يسدد الخصم أي كرة على مرماك، وتسجل هدفين، كان يمكن أن تصبح خمسة في الحقيقة، لكن هذا هو كل شيء. ليس الأمر سهلاً أبداً بعد أن تخسر بضع مباريات وتريد أن ترتد بفوز، لكنني أعتقد أننا كنا بحاجة إلى أداء كبير، فوز كبير يُعد بمثابة بيان."