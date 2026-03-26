أوضح توخيل أن بالمر يواجه صراعاً حقيقياً لضمان مستقبله على المدى الطويل ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب إنجلترا. فقد عانى اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً من موسم متقطع بسبب إصابة متكررة في الفخذ، مما حد من مشاركاته إلى 25 مباراة فقط في جميع المسابقات هذا الموسم. ويعتقد مدرب «الأسود الثلاثة» أن الضغط يقع الآن بشكل كبير على لاعب تشيلسي لترجمة مستواه مع النادي إلى الساحة الدولية وإثبات لياقته البدنية.

وفي حديثه قبل المباراة الودية الدولية التي ستخوضها إنجلترا ضد أوروغواي غدًا، تحدث توخيل بالتفصيل عن التحديات التي تواجه نجم تشيلسي. وأوضح توخيل: "بصراحة، عليه أن يثبت نفسه لأن لدينا أدلة أكثر على أدائه بدون وجوده مقارنة بوجوده، لذا فإن الضغط يقع عليه". "لقد مر بموسم صعب، لكنه مر أيضًا بفترة صعبة مع المنتخب الوطني. لم يكن متاحًا لنا سوى مرة واحدة، وعندما كان متاحًا، قررنا الإبقاء على نفس التشكيلة، لذا هناك منافسة كبيرة على مركزه المفضل، رقم 10. إنه يحاول جاهدًا".