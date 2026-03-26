توماس توخيل يقول لترينت ألكسندر-أرنولد إنه «عليه أن يتقبل الأمر» بعد استبعاده من تشكيلة منتخب إنجلترا عقب مكالمة هاتفية مع نجم ريال مدريد

أكد توخيل أنه أجرى محادثة مباشرة مع ترينت ألكسندر-أرنولد لشرح أسباب استبعاده مرة أخرى من تشكيلة المنتخب الوطني. وقد تلقّت آمال اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في الظهور بشكل بارز في كأس العالم المقبلة ضربة قوية، حيث يجد نفسه فعليًا في المرتبة السابعة ضمن مجموعة مزدحمة للغاية من لاعبي الظهير الأيمن.

وفي حديثه إلى وسائل الإعلام قبل المباراة الودية الدولية لإنجلترا ضد أوروغواي، كشف توخيل عن طبيعة محادثته الأخيرة مع نجم ليفربول. "أعلم أن استبعاد لاعب مثل ترينت يثير ضجة"، اعترف. "تحدثنا عبر الهاتف. حاولت شرح الموقف لكن عليه أن يتقبله. إنه مجرد اختيار. اختيار رياضي وصعب وربما قاسٍ. ربما يكون غير عادل إلى حد ما لكن هذه الخيارات لا بد من اتخاذها."