Getty/GOAL
ترجمه
توماس توخيل يقارن هاري كين بليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو بعد خسارة إنجلترا أمام اليابان في غياب قائدها المتميز
إنجلترا تعاني في غياب نجمها
جاءت الخسارة المخيبة للآمال في ويمبلي في أعقاب تعادل متواضع بنتيجة 1-1 مع أوروغواي الأسبوع الماضي، مما ترك توخيل في مواجهة العديد من التساؤلات قبل انطلاق كأس العالم. وفي ظل غياب قائد الفريق الذي تابع المباراة من المدرجات، عجزت إنجلترا عن إيجاد حسم هجومي. وقد تم إشراك نجم مانشستر سيتي فيل فودن في مركز المهاجم الوهمي، لكنه عانى من صعوبة في إحداث تأثير، في حين أن التجارب السابقة مع دومينيك سولانكي ودومينيك كالفيرت-لوين لم تنجح هي الأخرى في تقديم بديل مقنع لنجم بايرن ميونيخ كين.
- Getty Images Sport
توشيل يدافع عن الاعتماد على كين
وعندما سُئل عما إذا كان الفريق يعتمد بشكل مفرط على قائده البالغ من العمر 32 عامًا، أشار توخيل إلى أعظم اللاعبين في تاريخ كرة القدم لإثبات وجهة نظره. وقال توخيل في مقابلة مع قناة ITV: "حسنًا، لماذا لا تعتمد الأرجنتين على ميسي أو البرتغال على كريستيانو رونالدو؟ هذا أمر طبيعي تمامًا. فقد غادرنا لاعبون أساسيون، وشخصيات محورية". لقد رأينا ذلك قليلاً. افتقرنا إلى القوة في آخر 20 متراً في كلتا المباراتين. في غياب هاري كين، لا نملك نفس القوة التهديدية. بايرن ميونيخ في غياب هاري كين لا يملك نفس القوة التهديدية. لا يوجد فريق في العالم يملك نفس القوة التهديدية."
المدير يرد على الحديث عن الضغوط
تحولت الأجواء في ويمبلي إلى جو سام بعد هدف الفوز الذي سجله كاورو ميتوما، لكن المدرب السابق لتشيلسي لم يكن في مزاج يسمح له بالتطرق إلى ما إذا كانت التوقعات الموضوعة على عاتق المنتخب الوطني تشكل عبئًا على لاعبيه الشباب. وظل توخيل ثابتًا على اعتقاده بأن المجموعة يجب أن تتكيف ببساطة مع بيئة كرة القدم الدولية التي تتسم بأهمية كبيرة. وعندما سُئل عما إذا كان القميص أصبح ثقيلًا جدًا على البعض، رفض المدرب الدخول في هذا النقاش، قائلاً: "لا أريد الخوض في هذه المناقشة لأنني أعتقد أن ما نريد القيام به وكيف نريد أن نلعب واضح جدًا، وأريد التركيز أكثر على المبادئ. اللعب لمنتخب إنجلترا يأتي مع ضغوط. يأتي مع ضجيج. هذا هو الحال ببساطة."
- Getty Images Sport
"لا يوجد لاعب آخر مثل كين"
على الرغم من هذه النكسة، لا يزال مدرب منتخب إنجلترا واثقاً من قدرة فريقه على تحقيق النتائج المرجوة بدون هدافه التاريخي، حتى لو أصبحت المهمة أصعب بكثير. لكن توخيل أكد أنه لا يسعى إلى تحويل لاعب آخر إلى نسخة طبق الأصل من كين، لأن مثل هذا النوع من اللاعبين ببساطة غير موجود.
واختتم توخيل قائلاً: "يمكننا الفوز بالمباريات بدون هاري. سنفوز بدون هاري، وقد فزنا من قبل بدونه. لكن من الأسهل بالطبع الفوز بالمباريات بوجود هاري". "أنا لا أبحث عن هاري كين ثانٍ - فليس هناك هاري كين ثانٍ". يواجه "الأسود الثلاثة" الآن فترة من التأمل قبل أن يسافروا إلى الولايات المتحدة لخوض مبارياتهم التحضيرية الأخيرة لكأس العالم ضد نيوزيلندا وكوستاريكا.