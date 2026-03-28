توماس توخيل يعلق على صيحات الاستهجان التي وجهها مشجعو إنجلترا إلى بن وايت خلال مباراة التعادل مع أوروغواي
عودة صاخبة لمدافع «الغانرز»
كانت المباراة صعبة بالنسبة لمنتخب إنجلترا الذي خاضها بتشكيلة غير مكتملة، وتباينت ردود فعل المشجعين عندما أجرى توخيل تغييرًا دفاعيًا في الدقيقة 69. وتعرض وايت للصياح عندما دخل الملعب في أول ظهور له منذ انسحابه المبكر من تشكيلة كأس العالم 2022، قبل أن يسجل الهدف الأول الذي وضع إنجلترا في المقدمة. وتوجت مشاركته الغريبة بخطأ ارتكبه في الوقت المحتسب بدل الضائع، مما أدى إلى تعادل أوروغواي بركلة جزاء سددها فيدي فالفيردي.
توشيل يدافع عن وايت بعد استقبال متباين
اعترف توخيل بإحباطه بعد أن شاهد جماهيره تهتف ضد وايت خلال المباراة. وقال توخيل عن وايت: «سمعت أنه تعرض للصياح». «لا يمكن أن يكون ذلك رأي الأغلبية. كانت هناك بعض الصيحات الاستهجان واستقبال متباين له، وهو ما يخيّب أملي لأننا بالطبع نحمي لاعبينا. كان ممتازاً في المعسكر واستحق أن يشارك. كاد أن يحقق لنا الفوز. لكنني أدرك أيضاً أن هذا حدث للاعبين آخرين من قبل هنا. لذا عليه أن يتحمل الأمر. سنحميّه دائماً ونأمل أن نطوي هذه الصفحة، لأنه مستعد لكتابة فصول جديدة".
رد فعل توخيل الغاضب تجاه تقنية الفيديو المساعد (VAR) وأداء الحكم
لم يتردد توخيل في إبداء رأيه بصراحة بشأن الحكم سفين يابلونسكي ومسؤولي تقنية الفيديو المساعد (VAR). وكان مصدر إحباطه الأساسي هو عدم اتساق هذه التقنية، التي لم تتدخل في حالات التدخلات التي تعرض لها فيل فودن ونوني مادويكي، لكنها أوصت بمراجعة على أرض الملعب لخطأ وايت المتأخر على فيديريكو فيناس. وقال توخيل: «إنها ركلة جزاء خفيفة للغاية». "كان هناك تلامس، لكن ما يحاول المهاجم فعله واضح للغاية. رأى الحكم ذلك، لكنه لم يكتفِ بذلك. فوجئت بوجود تقنية الفيديو المساعد (VAR) لأنني اعتقدت أنها لا تعمل بعد أن لم يتم مراجعة التدخل على فيل فودن، ولم يتم مراجعة التدخل على نوني. ثم فجأة تمت مراجعة هذه الحالة".
ماذا ينتظر إنجلترا بعد ذلك؟
جرب المدرب في هذه المباراة تشكيلة مختلفة بعد أن منح العديد من اللاعبين الأساسيين فترة راحة. لكن لاعبي إنجلترا الاحتياطيين واجهوا صعوبة في إيجاد إيقاع متماسك خلال معظم فترات المباراة. وعلى الرغم من النتيجة ورد فعل الجماهير، أصر توخيل على أنه راضٍ عن الجهد الذي بذله تشكيلته المؤقتة، في الوقت الذي يواصل فيه تقييم خياراته استعدادًا لكأس العالم هذا الصيف. وستواجه إنجلترا اليابان في ويمبلي يوم الثلاثاء.