توماس توخيل يعلق على صيحات الاستهجان التي وجهها مشجعو إنجلترا إلى بن وايت خلال مباراة التعادل مع أوروغواي

لم يتردد توخيل في إبداء رأيه بصراحة بشأن الحكم سفين يابلونسكي ومسؤولي تقنية الفيديو المساعد (VAR). وكان مصدر إحباطه الأساسي هو عدم اتساق هذه التقنية، التي لم تتدخل في حالات التدخلات التي تعرض لها فيل فودن ونوني مادويكي، لكنها أوصت بمراجعة على أرض الملعب لخطأ وايت المتأخر على فيديريكو فيناس. وقال توخيل: «إنها ركلة جزاء خفيفة للغاية». "كان هناك تلامس، لكن ما يحاول المهاجم فعله واضح للغاية. رأى الحكم ذلك، لكنه لم يكتفِ بذلك. فوجئت بوجود تقنية الفيديو المساعد (VAR) لأنني اعتقدت أنها لا تعمل بعد أن لم يتم مراجعة التدخل على فيل فودن، ولم يتم مراجعة التدخل على نوني. ثم فجأة تمت مراجعة هذه الحالة".