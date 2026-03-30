توماس توخيل يدافع عن ديكلان رايس وبوكايو ساكا بعد انسحاب الثنائي من تشكيلة منتخب إنجلترا قبل مواجهة اليابان

سارع توخيل يوم الاثنين إلى نفي هذه المزاعم، مؤكدًا أن ساكا ورايس ما زالا يعانيان من عدم الراحة بعد مشاركتهما مع أرسنال في نهائي كأس كاراباو ضد مانشستر سيتي قبل يوم الأحد الماضي، ولذلك اضطرّا إلى الانسحاب. وردًا على الشكوك حول صحة الإصابات، كان توخيل حازمًا في موقفه.

قال توخيل عندما سُئل عن انسحاب رايس وساكا: "أتفهم المظهر الخارجي للأمر. ما زلت أثق بنسبة 100% في صدق ديكلان وبوكايو. أجرينا فحوصات طبية. لقد رأيتهم بنفسي. ليس لدي أي سبب للاعتقاد بأن أيًا منهما غير صادق معي. ولكن نظرًا لعدد لاعبي أرسنال، أتفهم نظرات الناس. لقد أرادا بشدة المشاركة – فقط لتوضيح الأمر. لكن كان من الواضح أن كلاهما يعاني من عدم الراحة".