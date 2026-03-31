توماس توخيل متهم بإهانة هاري ماجواير بتصريحه حول كونه الخيار الخامس في منتخب إنجلترا - وأسطورة مانشستر يونايتد تعارض تقييمه بشأن كأس العالم
أداء ماجواير مع مانشستر يونايتد أدى إلى عودته إلى منتخب إنجلترا
فقد ماغواير مكانه في منتخب بلاده في الوقت الذي كان يمر فيه بفترة صعبة على مستوى النادي، حيث كان من الصعب عليه الحصول على مكان أساسي في التشكيلة تحت قيادة روبن أموريم - على الرغم من أن المدرب البرتغالي يفضل اللعب بخط دفاع مكون من ثلاثة لاعبين.
عاد ماجواير إلى الصدارة خلال فترة تولي مايكل كاريك منصب المدير الفني المؤقت لفريق الشياطين الحمر، مما جعله مرة أخرى ضمن حسابات توخيل. شارك ماجواير منذ البداية عندما واجهت إنجلترا أوروغواي في ملعب ويمبلي، ومن المحتمل أن يحصل على مزيد من الدقائق في المباراة التي ستجمع الفريقين مع اليابان يوم الثلاثاء.
توشيل يتحدث عن عمق تشكيلة قلب الدفاع في منتخب إنجلترا
ومع ذلك، قال توخيل عن ترتيب لاعبي قلب الدفاع لديه: «لم أغير رأيي، لكنني أرى لاعبين آخرين أرغب في إشراكهم في التشكيلة الأساسية. أرى لاعبين آخرين يتقدمون عليه بخصائص مختلفة. أرى إزري كونسا يتقدم عليه، وأرى مارك جويهي يتقدم عليه. هذا ليس سراً. أرى أن تريفو تشالوباه يتفوق عليه قليلاً من حيث القدرة على الحركة. وكذلك جون ستونز، لكنه تعرض لإصابات لذا كان عليه الانضمام إلى المعسكر. كنت بحاجة إلى مقابلته شخصياً لأرى كيف يتصرف داخل المجموعة. سيكون من المثير للاهتمام الآن رؤية كيف يتصرف داخل المجموعة. سيبقى معنا.
"كما قلت، يمتلك [ماغواير] ميزة، بالطبع، وهي أنه يمكن أن يكون مهمًا للغاية في البطولات، وفي مباريات خروج المغلوب، وفي الدفاع عن التقدم ومطاردة النتيجة بالتمريرات العرضية والرميات الطويلة والكرات الثابتة."
يتنافس دان بيرن وفيكايو توموري وجاريل كوانسا أيضًا على مراكز قلب الدفاع، مما يزيد من المنافسة أمام ماجواير. ومع ذلك، لم يخيب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا - والذي خاض 65 مباراة دولية - آمال منتخب بلاده أبدًا.
فرديناند لا يتفق مع تقييم توخيل
وفي هذا السياق، يرى نجم مانشستر يونايتد السابق ريو فرديناند أن توخيل يجب أن يُظهر احتراماً أكبر لماجواير. وقال قلب الدفاع السابق لمنتخب الأسود الثلاثة في قناتهعلى يوتيوب: "ماجواير هو اللاعب القادر على الصمود حتى نهاية المباراة، والقادر على حسم المباراة من الكرات الثابتة.
"أعتقد أن ماجواير سيعتبر ذلك إهانة إلى حد ما - 'انتظر لحظة، أنا أكثر من هذا'. في نظر توخيل، يستخدم كلمة 'القدرة على الحركة'. اللاعبون الآخرون يتمتعون بها أكثر. أفهم ما يقوله. لا أحد مضطر للموافقة عليه".
فرديناند ليس الوحيد الذي يعتقد أنه يجب التفكير أكثر في ضم ماجواير إلى خطط السعي وراء الألقاب، نظراً للخبرة التي لا تقدر بثمن التي يتمتع بها من مشاركاته السابقة في كأس العالم وبطولة أمم أوروبا.
وقال أسطورة إنجلترا الأخرى، الظهير السابق لنوتنغهام فورست ومانشستر يونايتد فيف أندرسون، لـ GOAL مؤخرًا عندما سُئل عما إذا كان يجب أن يكون ماغواير على متن الطائرة المتجهة إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف: "لم يلعب الكثير من المباريات حتى انضمام مايكل كاريك، لكنه انضم للفريق وأدى أداءً جيدًا للغاية. إذا واصل هذا المستوى حتى نهاية الموسم، فعليك أن تأخذه بسبب خبرته وكل ما يرافقها."
وورلد أب 2026: هل سيُختار ماغواير للانضمام إلى منتخب إنجلترا؟
يأمل ماجواير في مساعدة مانشستر يونايتد على التأهل إلى دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، مع بقاء سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز. وإذا قدم أداءً مبهراً خلال تلك المباريات - بعد قضاء عقوبة الإيقاف التي فرضت عليه بسبب البطاقة الحمراء التي حصل عليها في مباراة بورنموث - فقد يتمكن من حجز مكانه في تشكيلة توخيل للمشاركة في كأس العالم.