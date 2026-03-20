توماس توخيل: ماكس داومان لا يزال لديه «فرصة» للتأهل إلى كأس العالم بعد أدائه البطولي مع أرسنال

ترك توخيل الباب مفتوحًا أمام داومان للانضمام إلى تشكيلة منتخب إنجلترا في كأس العالم. وكان نجم أرسنال الشاب غائبًا بارزًا عن التشكيلة التي واجهت أوروغواي واليابان، حيث اختار المدرب الألماني اتباع نهج حذر فيما يتعلق بتطوير مهارات لاعب الوسط.

وقد حقق اللاعب البالغ من العمر 16 عاماً صعوداً صاروخياً في شمال لندن، حيث تصدر عناوين الصحف الأسبوع الماضي بتسجيله أول أهدافه مع الفريق الأول ليصبح أصغر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز على الإطلاق. وفي حين سيبقى اللاعب مع ناديه خلال فترة التوقف الدولية المقبلة، يؤكد توخيل أن قلة خبرة الشاب لن تمنعه بالضرورة من السفر إلى أمريكا الشمالية هذا الصيف.