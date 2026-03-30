توماس توخيل لا يغامر بجود بيلينغهام، حيث يستبعد مدرب منتخب إنجلترا نجم ريال مدريد من مباراة اليابان
فترة توقف دولية هادئة لنجم ريال مدريد
سيختتم بيلينغهام فترة التوقف الدولية لشهر مارس دون أن يشارك ولو لدقيقة واحدة مع منتخب بلاده في المباراتين. فقد تم استبعاده تمامًا من قائمة المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1 مع أوروغواي يوم الجمعة، مما دفع الكثيرين إلى الاعتقاد بأنه تم توفيره للمواجهة مع اليابان. ومع ذلك، اختار توخيل تمديد فترة الراحة تلك.
يشير قرار إبعاده إلى أن إنجلترا تعطي الأولوية لتوافره على المدى الطويل على حساب الدقائق التي قد يلعبها في المباريات الودية. وبينما كان مشجعو إنجلترا يأملون في رؤية "جالاكتيكو" مدريد في الملعب، تظل الأولوية هي تعافيه التام تحت أعين الطاقم الطبي للمنتخب الوطني ونظرائه في النادي بالعاصمة الإسبانية.
توشيل يتبنى نهجًا يضع السلامة في المقام الأول
وفي حديثه إلى هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول قرار استبعاد اللاعب البالغ من العمر 22 عامًا من المباراة المقبلة، أوضح توخيل دوافعه. وقال المدرب الألماني: "لن نخاطر بجود لأنه تعافى لتوه من إصابة عضلية، ولا يمكنك أبدًا أن تعرف ما قد يحدث".
تاريخ الإصابات يطارد نجم ريال مدريد
تعود المخاوف بشأن لياقة بيلينغهام إلى شهر فبراير، عندما تعرض لتمزق في أوتار الركبة اليسرى خلال مباراة محلية ضد رايو فاليكانو. وأدت تلك الإصابة إلى غيابه عن الملاعب لفترة طويلة، مما أدى إلى توقف مسيرته في موسم أصبح فيه محور الخطة التكتيكية للمدرب ألفارو أربيلوا.
على الرغم من عودته مؤخرًا إلى الملاعب مع ريال مدريد، إلا أنه لم يشارك إلا بشكل محدود. فقد شارك كبديل في مباراة ديربي مدريد الحاسمة التي فاز فيها ريال مدريد على أتلتيكو، لكن كان من الواضح أنه لم يكن في كامل لياقته بعد. إن هذا الافتقار إلى الإيقاع وطبيعة إصابات أوتار الركبة الحساسة هي التي دفعت توخيل إلى التدخل لمنع المزيد من الإجهاد.
ريال مدريد يتنفس الصعداء
في ملعب سانتياغو برنابيو، سيُستقبل خبر إراحة بيلينغهام بارتياح كبير. ففي ظل جدول مباريات مزدحم يتضمن المرحلة الحاسمة من الدوري الإسباني ومباريات حاسمة في دوري أبطال أوروبا، لا يستطيع ريال مدريد تحمل خسارة نجم خط وسطه بسبب غياب طويل آخر. ويبدو أن التواصل بين النادي والمنتخب الإنجليزي قد أتى بثماره في إدارة أعباء اللاعب.