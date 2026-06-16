الجميع اتفق على نهاية أرنولد .. المشكلة "شخصية" مع توخيل ومورينيو يستعد للقضاء عليه في ريال مدريد!

تغريدة صادمة خرج بها الصحفي ديفيد أورنستين عن انتهاء رحلة المدافع تينو ليفرامينتو مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، وتوقعنا أنها سنرى في نهايتها اسم ترنت ألكسندر أرنولد!

المنطق كان يقول بشكل واضح إن أرنولد هو الخيار الأكثر جودة بالنسبة للمدرب الألماني توماس توخيل، ولكنه بدلًا من ذلك، وقع اختياره على تريفور تشالوباه لاعب تشيلسي بدلًا منه.

أورنستن قال:"تينو ليفرامينتو سيغيب عن إنجلترا في كأس العالم بسبب إصابة في العضلة الخلفية، ليست خطيرة، ولكنها ضربة قوية لمدافع نيوكاسل يونايتد قبل اللعب أمام كرواتيا".

وأضاف:"صاحب الـ23 سنة سيعود إلى نيوكاسل لتلقي العلاج، بينما تم استدعاء تشالوباه ليتواجد بدلًا منه في قائمة الفريق".

تخيل أن تكون أرنولد وتقرأ هذه الكلمات المزعجة!