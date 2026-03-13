Goal.com
توماس بارتي ينفي تهمتي اغتصاب جديدتين بعد أن أعلن لاعب وسط أرسنال السابق براءته من خمس تهم سابقة

من المقرر أن ينفي لاعب خط وسط أرسنال السابق توماس بارتي تهمتين جديدتين بالاغتصاب عقب جلسة استماع أولية في محكمة ويستمنستر الجزئية. وكان اللاعب الدولي الغاني، الذي يلعب حالياً في صفوف فياريال، قد أعلن بالفعل براءته من خمس تهم سابقة تتعلق بشاكيات مختلفات.

  • توجيه تهم جديدة للاعب خط وسط فياريال

    تم إعفاء لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عامًا من الحضور إلى المحكمة يوم الجمعة، لكنه كان ممثلاً قانونياً أثناء النظر في دعوىتتعلق بتهمتين جديدتين بالاغتصاب تعودان إلى ديسمبر 2020. وتأتي هذه التهم منفصلة عن التهم الخمس بالاغتصاب والاعتداء الجنسي الموجهة إليه العام الماضي والتي تتعلق بثلاث نساء أخريات.

    وأوضحت النيابة العامة أن الشاكية الأخيرة لم تتقدم بشكواها إلا بعد أن تم الإعلان عن التهم الأولية الموجهة إلى لاعب كرة القدم. وعلى الرغم من الضغوط القانونية المتزايدة، ظل لاعب أتلتيكو مدريد السابق يؤكد براءته من جميع التهم الموجهة إليه منذ بدء تحقيقات شرطة العاصمة.

    • إعلان
  • thomas-partey(C)Getty Images

    فريق المحامين يعلن عن دفع البراءة

    خلال الجلسة، استمعت المحكمة إلى مرافعة كل من الادعاء والدفاع بشأن الجدول الزمني للمحاكمة المرتقبة. وأُفرج عن لاعب خط الوسط بكفالة بشروط صارمة تمنعه من الاتصال بالضحية المزعومة.

    وقالت المدعية العامة أرابيلا ماكدونالد أمام المحكمة: "تقدمت الشاكية بشكواها بعد أن انتشرت أخبار القضايا الأخرى المتعلقة بالسيد بارتي على نطاق واسع". وأشارت محامية الدفاع إيما فين لاحقاً إلى أن موكلها "ينوي الدفع ببراءته" من التهمتين الجديدتين عندما تصل القضية إلى المرحلة التالية.

  • التعقيد المتزايد للمحاكمة

    يواجه بارتي، الذي انضم إلى أرسنال مقابل 45 مليون جنيه إسترليني (57 مليون دولار) في عام 2020، معركة قانونية على عدة جبهات. وقد أعلن بالفعل براءته من التهم الخمس السابقة التي تعود إلىالفترة بين عامي 2021 و2022. ومن المقرر حالياً أن تُعقد محاكمة شاملة تتناول تلك الادعاءات المحددة في محكمة ساوثوارك كراون في نوفمبر المقبل.

    ومع ذلك، فإن شروط الإفراج بكفالة عن بارتي لا تمنعه من لعب كرة القدم الاحترافية. وهو ممنوع من الاتصال بأي من الشاكين ويجب عليه إخطار الشرطة بأي سفر دولي قبل 24 ساعة من مغادرته.

  • Villarreal CF v Aston Villa - Trofeo de La CeramicaGetty Images Sport

    التركيز على الملعب وخارجه

    ستستأنف الإجراءات القانونية في 10 أبريل خلال جلسة في محكمة الجنايات، والتي ستشكل محطة حاسمة قبل المحاكمة الرئيسية المقررة في الخريف. وعلى الرغم من الوضع الراهن في إنجلترا، يواصل بارتي اللعب مع فياريال الذي ينافس في النصف العلوي من جدول ترتيب الدوري الإسباني.

    يحتل فياريال حالياً المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 54 نقطة من 27 مباراة، متساوياً مع أتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث. وسيتوجه الفريق بعد ذلك إلى مينديزوروزا لمواجهة ألافيس.

