توماس بارتي ينفي تهمتي اغتصاب جديدتين بعد أن أعلن لاعب وسط أرسنال السابق براءته من خمس تهم سابقة

تم إعفاء لاعب الوسط البالغ من العمر 32 عامًا من الحضور إلى المحكمة يوم الجمعة، لكنه كان ممثلاً قانونياً أثناء النظر في دعوىتتعلق بتهمتين جديدتين بالاغتصاب تعودان إلى ديسمبر 2020. وتأتي هذه التهم منفصلة عن التهم الخمس بالاغتصاب والاعتداء الجنسي الموجهة إليه العام الماضي والتي تتعلق بثلاث نساء أخريات.

وأوضحت النيابة العامة أن الشاكية الأخيرة لم تتقدم بشكواها إلا بعد أن تم الإعلان عن التهم الأولية الموجهة إلى لاعب كرة القدم. وعلى الرغم من الضغوط القانونية المتزايدة، ظل لاعب أتلتيكو مدريد السابق يؤكد براءته من جميع التهم الموجهة إليه منذ بدء تحقيقات شرطة العاصمة.